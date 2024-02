Hai realizzato letture psichiche per molti anni. Cosa ti ha motivato a scrivere un libro sull’incontrare l’amore della tua vita?

Ellany: Per anni ho gestito un blog e ogni mese inviavo ai miei clienti una newsletter con un link al mio ultimo articolo. Ricevevo molti complimenti per i consigli che condividevo e una sera mi sono chiesta: “Perché non trasformare questa saggezza in un libro?” Una volta presa questa decisione, il libro ha preso forma in modo molto naturale. È arricchito dalle storie dei miei clienti (con nomi modificati), dalle mie esperienze personali e da aneddoti di famose commedie romantiche di Hollywood.



Come ben sai, esistono moltissimi libri sugli appuntamenti e sull’auto-aiuto. Cos’è che rende diverso il tuo libro?

Ellany: Molti libri in circolazione si concentrano sul “giocare secondo le regole” del dating, e va bene per chi cerca quello, ma ci sono persone che aspirano a qualcosa di più profondo. Chi mi cerca e decide di lavorare con me desidera una relazione vera, cercano di connettersi con la persona giusta, vogliono un impegno serio, sognano il matrimonio ma non sanno come raggiungere questo obiettivo. Il mio metodo è duplice: innanzitutto, è essenziale comprendere la legge dell’attrazione e come applicarla nella vita amorosa; in secondo luogo, è importante affrontare e risolvere le proprie questioni irrisolte. Tutti abbiamo problemi irrisolti che, se ignorati, possono generare caos nelle nostre vite.



Puoi fare un esempio di questione irrisolta?

Ellany: Nel libro parlo di “specchiamento”, un fenomeno per cui la persona che stiamo frequentando ci riflette una questione personale irrisolta. Questo evento può diventare un’occasione di guarigione interiore o un motivo per allontanare l’altro. Se optiamo per la guarigione, abbiamo la possibilità di diventare più completi e, di conseguenza, di attrarre partner altrettanto compiuti.



Puoi dirmi di più su come la legge dell’attrazione si inserisce nel libro?

Ellany: La maggior parte delle persone non sa perché si sente attratta da un partner. Dicono: “È carino” o “È sexy” o “È molto intelligente” o “È perfetta”, ma sono attratti anche da qualcosa nel campo energetico della persona che non appare immediatamente evidente. Potrebbe essere che il ragazzo carino sia la persona giusta per aiutarti a superare quei sentimenti di abbandono da parte del tuo padre distante o che la donna attraente ti aiuterà a vedere oltre l’aspetto fisico e a connetterti con le insicurezze che provi riguardo al tuo aspetto. Attraiamo quei partner verso di noi in modo da poter guarire dal nostro passato.

Qual è, secondo te, il problema principale con gli appuntamenti oggi?

Ellany: La maggior parte delle persone non sa cosa vuole. Se sei single e vuoi solo divertirti, va bene, ma sii chiaro su ciò che desideri. Se sei divorziato o vedovo e stai rientrando nel mondo degli appuntamenti, chiediti cosa vuoi ora. Se stai cercando una relazione, quali qualità cerchi in un nuovo partner? Bisogna avere chiarezza su questo. Non posso dirti quante volte un uomo o una donna mi ha detto: “Voglio solo incontrare un bravo ragazzo o una brava ragazza”. Non è abbastanza specifico.



Abbastanza specifico?

Ellany: Come ho menzionato, la legge dell’attrazione ci porta persone che vibrano allo stesso nostro livello. Una volta iniziato il processo di guarigione dalle tue questioni irrisolte, e si tratta di un processo, devi iniziare ad avere chiarezza su cosa vuoi in un partner ideale. Non mi riferisco all’aspetto fisico, anche se questo è importante. Intendo: “Quali qualità desideri in un partner ideale?” Il tuo partner ideale ha un lavoro d’ufficio o è un operaio? Una cosa è più importante dell’altra? Il tuo partner ideale è onesto? Rispettoso? Che tipo di rapporto ha con i suoi genitori o fratelli? Che tipo di rapporto ha quando parla delle persone del suo passato – ex, amici? Il tuo partner ideale prende sul serio la sua salute? È religioso o questo non è importante per te? Ama gli animali? È vegetariano o vegano come te? È importante? C’è un esempio nel libro di una cliente che stava pensando al suo partner ideale e mi ha mostrato la lista delle caratteristiche desiderate. Quando ho esaminato la sua lista, ho notato che non includeva la salute. Ricordo di averle detto che sulla carta sembrava tutto perfetto, ma volevo sapere se le interessasse uscire con un fantasma. Quando mi ha chiesto perché avessi detto un fantasma, le ho spiegato che non aveva menzionato affatto la salute. Era importante per lei? Non voleva un partner in salute? È rimasta sorpresa di non aver nemmeno considerato il suo partner ideale come qualcuno di sano. Potrebbe sembrare ovvio, ma non aveva incluso questo nella sua lista.



Recentemente hai registrato l’audiolibro. È diverso dalla versione cartacea?

Ellany: Ho aggiornato il libro durante la registrazione dell’audiobook, ma c’è un bonus aggiuntivo. Alla fine di ogni capitolo, l’ascoltatore troverà una meditazione guidata per approfondire l’argomento trattato, ottenere maggiori intuizioni su se stesso e lavorare con queste nuove consapevolezze per continuare il proprio percorso verso un sé più completo e integrato.



Dove possiamo trovare il libro e l’audiobook?

Ellany: Sono disponibili su Amazon.com, Audible e iTunes. Per maggiori informazioni su di me, vi invito a visitare il mio sito web ellanykincross.com.