L’attrice transgender Alessandra Di Sanzo, nota soprattutto per i film di Marco Risi "Mery per sempre" e "Ragazzi fuori" è l’imprevisto della bellissima Raffaella Di Caprio, cugina alla lontana di Leonardo DiCaprio, nota per la fiction "Furore 2" di Canale 5 , per il film "Le mie ragazze di Carta" di Luca Lucini e per la partecipazione al film "Tradita" di Gabriele Altobelli con Manuela Arcuri, Fernando Lindez e William Levy.

Un film drammatico sulla diversità e più in generale sulle dolorose sorprese che la vita può riservare.

Le due protagoniste si incontrano in una notte alcolica di pura follia, dividono il letto con un bellissimo ragazzo (Mariano Catanzaro) ma è la Di Sanzo a mettere incinta la meravigliosa Di Caprio.

Il finale è sconvolgente e inaspettato.

"L’amore e basta" è uno dei quattro episodi del film "Ritratti D’Autore" di Daniele Catini, con protagonista assoluta Raffaella Di Caprio.