Oggi, voglio parlarvi di una storia a lieto fine, per darvi speranza in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo.

Voglio presentarvi la storia di Angelo Fasolo, un ragazzo di 36 anni di Torino, che è riuscito grazie al suo intuito a fare del web una fonte di opportunità lavorativa.



Nel 2010, il giovanissimo approda sui social. Comincia a maturare interesse sul funzionamento delle pagine Facebook, una volta compreso attentamente il loro sviluppo, decide di creare pagine per personaggi pubblici. Si aprono così le porte di un nuovo capitolo e comincia a conoscere numerosi personaggi della tv e intraprendere collaborazioni in Rai e Mediaset.

A ottobre del 2017 decide di creare il suo blog di cronaca rosa chiamato: Gossip news Italia (www.gossipnewsitalia.it), in un solo anno di lavoro riscuote un largo successo. Quasi 400 mila persone che seguono la pagina su Facebook. Più di 100 mila persone su Instagram e milioni e milioni di visite sul sito.



Cosa vuoi consigliare alle nuove generazioni? Voglio consigliare di credere sempre in se stessi e di rendere ogni suo desiderio senza ostacoli una realtà. Si può!

Il 2020 non è stato un bel periodo per noi italiani e non sappiamo come è cosa succederà ancora, ma con le parole di Angelo Fasolo lanciano un briciolo di ottimismo