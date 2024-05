Da venerdì 3 maggio, è disponibile, in radio e in digitale, “L’Etna”, il nuovo singolo di Marcella Bella.

Il brano, scritto dalla stessa Marcella, insieme al fratello Rosario Bella e, ad oggi, disponibile solo nelle versioni fisiche dell’album “Etnea” (vinile nero 180 g, in edizione numerata e limitata e cd maxi formato, con booklet di 24 pagine e 4 foto esclusive), si aggiunge, definitivamente, alla tracklist ufficiale della versione digitale.

Dopo aver raccontato la fragilità, la forza e la tenacia che servono, per affrontare le sfide e per rialzarsi, dopo ogni caduta, con “Tacchi A Spillo”, ed essersi fatta portavoce di un messaggio di accettazione di sé e di lotta, contro i pregiudizi, con “Chi Siamo Davvero”, celebrando la diversità, senza conformarsi a standard imposti, in questo nuovo singolo, Marcella Bella si apre e racconta, senza filtri, le sfumature della sua personalità, identificandosi nel vulcano siciliano Etna.

«Il vulcano mi rappresenta e mi piace pensare che non sia un caso, visto che sono nata a Catania, città alle falde dell'Etna – dichiara Marcella Bella – Spesso, mi dicono che non ho un carattere facile e, se mi arrabbio, esplodo proprio come fa l'Etna, quando erutta la sua lava. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio e riesco ad essere anche dolce e sincera. In me, convivono due personalità contrastanti: forte e fragile, donna e bimba. Insomma, non faccio, sicuramente, annoiare chi mi sta vicino. Mi sono un po’ raccontata, in questa canzone, che amo, in modo particolare».

Nel nuovo album “Etnea” https://marcellabella.lnk.to/EtneaPR, l’artista esplora una nuova fase, nella sua carriera, assumendo il ruolo di autrice, per la prima volta. Prodotto da Fausto Cogliati e composto da 10 brani, l'album cattura i contrasti che definiscono Marcella: da un lato, vulcanica, con una forza che si esprime in brani energici ed esplosivi, dall’altro, lavica, piena di passione e di sentimento.

Tra i brani, del disco, spicca “Mi Rubi L’Anima”, scritto, a quattro mani, insieme al fratello Rosario, in cui Marcella affronta, con delicatezza e sensibilità, il tema della violenza sulle donne. Ad impreziosire il brano la collaborazione con Loredana Bertè, amica e collega, con cui Marcella condivide una profonda sensibilità sull’argomento, testimoniando, così, il loro legame affettivo e la loro connessione emotiva. “Etnea” include il brano “Un Amore Speciale”, il primo scritto da tutti e quattro i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio), in cui Gianni ha, fortemente, voluto partecipare alla stesura della musica, e i singoli pubblicati “Tacchi A Spillo” e “Chi Siamo Davvero”.

“Etnea” è il primo album di Marcella Bella a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records, del giovane imprenditore Federico Feyrsinger Nonato, in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l., in licenza a BMG. Questo nuovo progetto dimostra la versatilità dell’artista, nel tempo, e la sua capacità di parlare a diverse generazioni, sottolineando che la sua musica continua a trasmettere emozioni che attraversano le barriere generazionali.

Marcella Bella ha iniziato la sua carriera musicale, con piccoli concorsi in Sicilia e, successivamente, vincendo le selezioni regionali del Festival di Ariccia, poi squalificata, in quanto tredicenne, sotto l’età richiesta da regolamento. Ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo, nel 1972, con “Montagne Verdi”, ottenendo un notevole successo ed entrando nei cuori del pubblico. Nel corso degli anni, ha raggiunto il successo con brani come “Nessuno Mai”, “Senza Un Briciolo Di Testa”, “Dopo La Tempesta” e “Nell’Aria”, quest’ultimo considerato un vero e proprio inno degli anni ’80, della musica italiana. Marcella, fino ad oggi, ha continuato a distinguersi come una delle artiste più influenti d'Italia, collaborando con importanti autori e cantanti e pubblicando oltre 300 canzoni, con singoli di successo anche all’estero. Nel 2019, ha celebrato i suoi 50 anni di carriera, con concerti, con orchestra, a Roma e Milano. L’artista è nel cast della serie-comedy “No Activity - Niente Da Segnalare”, disponibile su Prime Video.