"Viviamo in un mondo più pericoloso. E viviamo in un mondo più imprevedibile. E viviamo in un mondo in cui è in corso una guerra calda in Europa, con operazioni militari su larga scala che non vedevamo in Europa dalla seconda guerra mondiale. Naturalmente, questo sta imponendo sofferenza al popolo ucraino". Così il segretario generale Stoltenberg ha dichiarato durante la conferenza stampa a conclusione del vertice NATO di Madrid. "Lo vediamo ogni giorno e rendiamo omaggio al coraggio, al loro coraggio. Abbiamo anche trasmesso quel messaggio al presidente Zelensky quando si è rivolto al Vertice. Allo stesso tempo, sappiamo anche che questo può peggiorare. Perché se questa diventa una guerra su vasta scala tra Russia e NATO, allora assisteremo a sofferenza, danni, morte, distruzione su una scala che è molto, molto peggiore di quella che vediamo oggi in Ucraina. Pertanto, la NATO ha fondamentalmente due compiti. Uno è fornire supporto all'Ucraina. La NATO e gli alleati della NATO forniscono un sostegno senza precedenti all'Ucraina. Stiamo intensificando e abbiamo concordato un pacchetto in questo vertice. Ma abbiamo anche la responsabilità principale, ovviamente, di prevenire l'escalation al di fuori dell'Ucraina. Questo è il motivo per cui la NATO non è parte del conflitto sul campo. Sosteniamo il nostro partner, l'Ucraina, ma non facciamo parte del conflitto. E anche perché abbiamo aumentato in modo così significativo la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza - con oltre 40.000 soldati sotto il comando diretto della NATO - per rimuovere ogni spazio per errori di calcolo, incomprensioni a Mosca sulla nostra disponibilità a proteggere ogni centimetro del territorio della NATO. Questa è la responsabilità principale della NATO: assicurarsi che non ci siano fraintendimenti nella mente di alcun avversario, che se fanno qualcosa di simile a ciò che la Russia ha fatto alla Georgia nel 2008 o all'Ucraina adesso, che scatenerà la risposta completa da parte dell'intera Alleanza. Questo è il messaggio principale. E questo è credibile, ed è il motivo per cui stiamo prevenendo un attacco e preservando la pace per gli alleati della NATO, circa 1 miliardo di persone".

Ma Stoltenberg ha anche parlato di Finlandia e Svezia che diventeranno a breve nuovi membri dell'Alleanza atlantica:

"La decisione politica, la vera decisione di invitare la Finlandia e la Svezia ad aderire alla NATO è stata presa ieri in questo vertice. Quindi quella decisione è stata presa. E poi martedì faremo la firma formale del Protocollo di adesione, alla presenza dei ministri degli Esteri svedese e finlandese. Ma in realtà, la decisione è stata presa con l'assenso politico di tutti i leader già ieri, in questo vertice di Madrid".

Poi Stoltenberg, ahi lui, si è addentrato in che cosa sia la NATO e la qualità degli Stati che ne fanno parte:

"Poi penso alla questione dell'unità, penso che a volte sia facile confondere in un certo senso due cose molto diverse. La NATO non è mai stata e non diventerà mai un'organizzazione monolitica in cui 30 e presto 32 alleati sono d'accordo su ogni questione. Siamo 32 paesi diversi con diversi partiti politici al governo e cultura diversa, storia diversa, geografia diversa, da entrambe le sponde dell'Atlantico. Quindi troverai sempre differenze. E per me non è una debolezza. Questa è solo un'espressione della forza della NATO che siamo nazioni democratiche con una varietà di opinioni diverse su molte questioni. Quindi, se definisci l'unità come un'organizzazione monolitica, non lo saremo mai. Ma se definisci l'unità come qualcosa di completamente diverso, questo, beh, siamo diversi, ma siamo in grado di unirci e stare insieme sulle questioni fondamentali per proteggerci e difenderci a vicenda – quindi stiamo effettivamente dimostrando unità, come abbiamo visto in questo Vertice, come abbiamo fatto per più di 70 anni. Fornire la sicurezza, preservare la pace, prevenire la guerra e inviare un chiaro messaggio a qualsiasi potenziale avversario che siamo lì per proteggere e difendere tutti gli alleati. E finché questo è credibile, come è nella NATO, allora nessun alleato sarà attaccato. Lo scopo principale della NATO è prevenire la guerra attraverso una deterrenza credibile. che è nella NATO, allora nessun alleato sarà attaccato. Lo scopo principale della NATO è prevenire la guerra attraverso una deterrenza credibile. che è nella NATO, allora nessun alleato sarà attaccato. Lo scopo principale della NATO è prevenire la guerra attraverso una deterrenza credibile".

Fantastica dichiarazione, ma non si capisce come tutto questo possa combaciare con il mercato fatto sulla pelle di curdi, 33 estradabili in Turchia perché il "democratico dittatore" Erdogan potesse barattere il suo veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO.

Sono gli stessi curdi che qualche anno fa erano gli eroici vincitori delle forze del male dello Stato Islamico. I curdi che pensavano di trovare rifugio in quella che fu anche la Svezia di Olof Palme e che invece sono finiti a far da merce nel mercato di uno Stoltenberg qualsiasi.

E adesso, sul vertice di Madrid, un piccolo promemoria curdo da parte del PKK, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, per ricordare alla democraticissima NATO quanto sia democratica:

"Il fatto che i risultati, i valori, la libertà e la lotta del popolo curdo vengano trasformati in merce di scambio per l'allargamento della NATO è una dichiarazione di inimicizia contro i curdi, contro uomini e donne curde.L'accordo raggiunto a Madrid tra Finlandia, Svezia e Turchia sulla politica impostata dal governo turco mostra l'ipocrisia di un sistema che si autodefinisce democrazia occidentale.Il Comitato del PKK ha inoltre affermato: “Il vero volto di questo sistema è stato così mostrato ancora una volta. Il sostegno ai curdi deciso dai socialdemocratici svedesi al loro congresso di partito è stato minato ed è diventato chiaro che tutto può essere negoziato a scopo di lucro, e anche questa è un'ingiustizia contro i propri membri e la società svedese. La NATO ha concordato a Madrid di sostenere e adottare la politica di massacri e genocidi condotta dallo Stato turco contro il popolo curdo da almeno cento anni. Il Kurdistan è stato trasformato in una colonia grazie all'Accordo di Losanna.I curdi non sono riconosciuti e vengono annientati nella loro stessa terra. Oggi è il popolo curdo che sta rafforzando la democrazia nello stato turco con un'elevata coscienza politica e in modo organizzato. Nessun potere al mondo sarà in grado di sconfiggere questo popolo. Di fronte alla lotta di liberazione curda, il regime fascista turco non può fermare il suo crollo e, per questo, cerca il sostegno internazionale per compiere un genocidio. La NATO sostiene la Repubblica di Turchia con tutti i mezzi dal 1985.Il movimento di liberazione curdo oggi è comunque al culmine della sua storia. Il popolo curdo ha milioni di amici in Svezia, Finlandia e in tutto il mondo. Insieme lotteranno ancora più duramente per la pace e la democrazia, contro tutti coloro che danno allo Stato turco fascista il via libera al genocidio contro i curdi".



Crediti immagine: comunicato NATO