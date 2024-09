Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, mercoledì ha rassegnato le dimissioni, diventando la figura di maggior spicco finora coinvolta nel rimpasto di governo imposto dal presidente Volodymyr Zelensky in un momento cruciale del conflitto contro la Russia. Il 43enne Kuleba era, a livello internazionale, il volto più noto dell'Ucraina dopo Zelensky.

Le dimissioni di Kuleba si vanno ad aggiungere a quelle di altri cinque ministri che martedì avevano rimesso il mandato, in quello che un importante alleato di Zelensky ha definito l'inizio di un "reset" del governo in vista dell'inizio della stagione autunnale. La lettera di dimissioni di Kuleba è stata pubblicata su Facebook dal presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Zelensky ha dichiarato che sono necessari cambiamenti nel governo per raggiungere gli obiettivi che l'Ucraina si è posta:

"Quest'autunno sarà estremamente importante per l'Ucraina, e le nostre istituzioni statali devono essere configurate in modo da ottenere tutti i risultati di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato martedì il presidente ucraino.

Le forze russe stanno avanzando nell'est, mentre le truppe di Kiev hanno invaso una parte dell'oblast di Kursk. In risposta, Mosca ha intensificato gli attacchi con droni e missili, mentre nel fine settimana Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro le infrastrutture energetiche russe.

Martedì, almeno 50 persone, militari compresi, sono state uccise da due missili nella città di Poltava, nell'Ucraina centrale. Mercoledì, invece, è stata la volta di Leopoli, nell'ovest, a dover registrare le conseguenze dei missili di Mosca, che mira anche a distruggere la rete energetica del Paese in vista dell'inverno.

A fine mese, Zelensky si recherà negli Stati Uniti, dove spera di presentare un "piano per la vittoria" al presidente Biden, un alleato chiave di Kiev. Il Cremlino ha affermato che eventuali cambiamenti di governo in Ucraina non influenzeranno il processo di negoziazione della pace, anche se tali colloqui sembrano molto lontani, considerando le profonde divergenze tra le parti in guerra.

Oggi Zelensky dovrebbe nominare il nuovo ministro degli Esteri. Tra i favoriti c'è il primo viceministro degli Esteri Andrii Sybiha. Martedì si erano dimessi il ministro delle Industrie strategiche Oleksandr Kamyshin, il vice primo ministro Olha Stefanishyna e i ministri della Giustizia, dell'Ambiente e del Reinserimento. Altri ministeri sono rimasti vacanti da quando i loro titolari sono stati licenziati o si sono dimessi dall'inizio dell'anno, tra cui quelli dell'Agricoltura e delle Infrastrutture.

La deputata dell'opposizione Iryna Herashchenko ha affermato: "Abbiamo un governo senza ministri... una crisi intellettuale e di personale a cui le autorità non prestano attenzione", chiedendo la formazione di un governo di unità nazionale per porre fine al controllo esercitato dal team politico di Zelensky.