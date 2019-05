Ecco come si sono evoluti i protagonisti di Game of Thrones

Nel 2011 l'HBO ha presentato al mondo la serie televisiva Game of Thrones, creata da David Benioff, nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin.

Nel giro ti pochi anni la serie è diventata una sorta di cult, con tantissimi gruppi a tema, se non delle vere e proprie fandom, in giro per il mondo. E a pensarci bene, non poteva andare diversamente. Tra draghi, complotti, incesti e battaglie epiche, Game of Thrones è tutto quello che piace allo spettatore moderno, abituato a colpi di scena e personaggi altalenanti.

Da qualche settimana, dunque, è uscita l'ottava stagione di questa serie, ed è stato difficile non accorgersi dei cambiamenti che hanno subito alcuni dei personaggi principali. A tale proposito, Taglia IL Nastro ha fatto un video, dove, uno dopo l'altro, questi cambiamenti vengono portati alla luce. Buona visione!