ROCK'N'SAFE TG IL PRIMO SOCIAL TG CONDOTTO DAI DUE GIORNALISTI AVATAR: GIULIA HANN E MARTIN SALLEY.

C'è bisogno di buone notizie! Dopo l'avvio sperimentale di Rock'n'SafeTg, Safer Agency diretta da Stefano Pancari consolida il palinsesto di buone notizie sulla cultura dealla sicurezza .

ROCK'N'SAFETG, il primo social tg di buone notizie legato alla sicurezza, è condotto dai due avatar giornalisti: Giulia Hann e Martin Salley che di volta in volta intervistano personalità del mondo del lavoro e della sicurezza, opinion makers del mondo HR e HSE .

RNSTG è un primo modello di informazione sociale generata in animazione al computer e avatar con sintesi vocale umana.

Ogni TG ha una durata media di 9 minuti e contiene approfondimenti, interviste e servizi in esterna curati dalla redazione di Safer Agency, agenzia specializzata nella comunicazione e diffusione della cultura della sicurezza alle aziende, alle scuole e a tutta l'opinione pubblica.

In questa edizione di RNS TG i due conduttori approfondiscono due eventi importanti sulla sicurezza, che purtroppo non hanno avuto molto riscontro sulla stampa ma che, al contrario, meriterebbero.

Il primo servizio di approfondimento riguarda l'evento urban game Uscite di Sicirezza, organizzato a Torino il primo giugno e che ha coinvolto i giovani della città in gioco urbano sui temi della sicurezza e lavoro #ProdToBeSafe 2024 .

Il secondo servizio riguarda il #girolevitespezzateDAY, una manifestazione in bicicletta in tante città italiane per ricordare le ancora troppo numerose morti sul lavoro e prevenire con pratiche di cultura e formazione continua sulla sicurezza.

L'edizione precedente di RNSTG ha avuto una share di oltre 7000 ascolti dopo solo due ore dalla pubblicazione sul canale Linkedin del TG al link https://www.youtube.com/@stefanopancari_rocknsafe

Un grande successo che testimonia la sensibilità sempre più diffusa sui temi che riguardano la cultura sulla sicurezza e la propensione all'ascolto di #buonenotizie.