Dopo un buon successo radiofonico nel circuito indie internazionale dei precedenti singoli THE ELECTRIC POPE e ALIEN, Marco Pernice è pronto a pubblicare un nuovo singolo il 20 Maggio.



MR PRESIDENT, questo il titolo, brano funk/dance/crossover che promette di far ballare e divertire nell'estate che tutti sperano porterà la "normalità" nelle nostre vite.

L' autore suggerisce agli ascoltatori di alzare il volume e farsi trascinare dal ritmo, godendosi chitarre, sax, organi e suoni elettronici.

E per il futuro tante altre sorprese, questo è solo un nuovo inizio per il chitarrista e produttore italiano.

E' dal 2018 che Pernice sforna pezzi crossover o fusion che dir si voglia, una combinazione di ritmi funk ed elettronici con elementi vagamente tradizionali come l'immancabile chitarra elettrica, sax, organi, voce e qualche trovata bizzarra.Inaspettatamente (ma non troppo) le indie radio in giro per il mondo pare che ne apprezzino il sound.

E in Italia? A questa domanda l'autore preferisce trincerarsi dietro un "no comment", chissà perchè...?

"L'importante è che la musica giri ed arrivi a chi deve arrivare, tutto il resto è noia" - queste le uniche parole che al momento Pernice proferisce.

Aspettiamo il 20 di Maggio a questo punto per vedere che effetto farà Mr President.

Sara Lovano