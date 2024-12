Il nuovo brano del cantautore milanese è un inno alla gioia e a vivere la vita come un atto d'amore per sé stessi

“La felicità” è il nuovo singolo di Mr. Joy, un brano che esplora il tema del lasciarsi andare agli imprevisti della vita quando le cose non vanno secondo i piani. Attraverso melodie coinvolgenti e un testo profondamente riflessivo, il singolo racconta storie di progetti non perfettamente realizzati, sogni rimasti nel cassetto e storie andate male, rivelando che la vita è fatta anche di questi momenti.

Il messaggio centrale del brano è chiaro: bisogna vivere la vita come un atto d'amore per se stessi e per chi ci circonda, evitando di crogiolarsi nella lamentela e nel rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Mr. Joy ci ricorda che occuparsi di noi stessi non è una forma di gelosia, ma un atto di amore. La felicità, infatti, appare e scompare, e quando arriva bisogna godersela appieno.

Mr. Joy - alias di Andrea Robicci - nasce a Milano nel 1970, da una famiglia di importanti gioiellieri. A 17 anni si inventa il mestiere di PR e la sua “bigiata party” fa storia nella “Milano da bere”. Diventa un creativo che anima i locali più “in” di tutta Italia e inizia parallelamente la carriera di cantautore e produttore. Mr. Joy esordisce a Milano all’Osteria della Musica in una serata improvvisata, che gli regala una nuova consapevolezza.

Suona e riempie piazze e collabora con il Maestro Massimo Luca, chitarrista e produttore di Lucio Battisti, Grignani, Minetti, Moro e molti altri, arrivando in finale all’Accademia di Sanremo durante la direzione artistica di Pippo Baudo. Pubblica due singoli, poi dopo il tour con Radio Italia, incide il brano “Vivere” prodotto con Gabriele Fersini, chitarrista di Laura Pausini, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.

Il 2 settembre pubblica "Pinocchio", brano dedicato alle maschere che ognuno indossa ogni giorno. Mentre a dicembre esce col brano “Natale senza”, la più classica delle melodie per consolare chi si sente solo. Poi l’11 aprile 2023 è la volta del brano “Mancandoti l’aria” e in estate “Il Ballo del Farfallo” legato a doppio filo al suo nuovo romanzo dal titolo proprio “Il Farfallo”. Il remix del "Ballo del Farfallo" si è posizionato nelle settimane di luglio e agosto in testa alle classifiche dance. Stessa sorte toccata a “Natale senza Remix-Mas” che ha infiammato le classifiche e le dance-hall natalizie.

Nell’Estate 2024 spopola "Uacciuari" arrangiata e scritta da Andrea Robicci, e dai due Matia Bazar Silvio Melloni e Gino Zandonà. La canzone ha anche due versioni REMIX: una Summer (volata in testa alle classifiche dance) ed una Winter version. Tutto questo ad anticipare quello che sarà il nuovo disco di inediti in studio.

