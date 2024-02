Firmata la collaborazione di esclusiva con l’agenzia Face Management Spettacoli, il talentuoso dj producer siciliano Rock-Aro è pronto a continuare il suo tour Internazionale che lo porterà in Turchia, negli Emirati Arabi e in India nel 2024.

Quest'anno si prospettano grandi novità e progetti entusiasmanti con l'aggiunta di nuove tappe. La recente partnership con Face Management Spettacoli, un'agenzia specializzata nella gestione di spettacoli musicali con un team di artisti di talento, impegnerà Rock-Aro in esclusiva per l'Italia e Monte Carlo, dove si esibirà nei club più esclusivi. Le date specifiche dei suoi dj set, che prenderanno il via ad aprile, saranno presto annunciate.

Roberto Posenato, un manager che lavora instancabilmente e al quale sono grato".

Il 2024 si preannuncia quindi un anno di successi e collaborazioni di prestigio per Rock-Aro, che non si limiterà solo alle tappe internazionali, ma si concentrerà anche su importanti progetti sul suolo italiano e monegasco.