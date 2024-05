La Juve batte 2-0 il Monza: espulso Zerbin nel finale



Termina sul risultato di 2-0 il match dello Stadium tra Juventus e Monza, valido per la 38esima giornata di Serie A. Mister Montero chiude il suo percorso ad interim con una vittoria, terminando in classifica davanti al Bologna in attesa dei risultati dell'Atalanta. Gara decisa nel primo tempo in due minuti: prima sblocca Chiesa (26') su assist di Milik, poi su suggerimento di Fagioli raddoppia Alex Sandro (28') alla sua ultima con la maglia della Vecchia signora dopo nove anni. Al minuto 90 viene espulso l'azzurro Zerbin per intervento da doppia ammonizione.

Pioli lascia con un pareggio: sussulto Salernitana che fa 3-3 col Milan in rimonta

Termina sul risultato di 3-3 il match di San Siro tra Milan e Salernitana, valido per la 38esima giornata di Serie A. In un clima disteso e malinconico per gli addii di Stefano Pioli su tutti, ma anche di Olivier Giroud, Simon Kjaer, Antonio Mirante e Mattia Caldara, i granata hanno un sussulto d'orgoglio e "rovinano" la festa ai rossoneri trovando il pari in rimonta.

Il Milan chiude il primo tempo avanti di due grazie ai gol di Rafael Leao su errore di Fiorillo (22') e Olivier Giroud (27') su assist di Calabria. Nella ripresa però l'ingresso di Simy (64', 89') scuote la Salernitana: il nigeriano di testa su cross di Sambia accorcia le distanze poco dopo l'ora di gioco. Capitan Davide Calabria porta di nuovo i suoi avanti di due capitalizzando la palla morbida di Pulisic, ma negli ultimi tre giri d'orologio prima del recupero Junior Sambia (87') dalla distanza e di nuovo Simy di tap-in firmano il 3-3.

La classifica di Serie A aggiornata

1. Inter 93 punti

2. Milan 75**

3. Juventus 71**

4. Bologna 68**

5. Atalanta 66*

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 57

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 49**

12. Monza 45**

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36**

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 17**

*: una gara in meno

**: una gara in più