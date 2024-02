Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24 ha avuto luogo alle 12:00 di questo venerdì presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa League sono state sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Il sorteggio doveva tener conto del fatto che non potevano incontrarsi tra loro club appartenenti alla stessa federazione. Infine, le vincitrici dei gironi di Europa League giocheranno il ritorno in casa.

Queste le squadre vincitrici gironi UEFA Europa League (teste di serie):

West Ham United FC (ENG)

Brighton & Hove Albion FC (ENG)

Rangers FC (SCO)

Atalanta BC (ITA)

Liverpool FC (ENG)

Villarreal CF (ESP)

SK Slavia Praha (CZE)

Bayer 04 Leverkusen (GER)

Queste le squadre vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta:

SC Freiburg (GER)

Olympique de Marseille (FRA)

AC Sparta Praha (CZE)

Sporting Clube de Portugal (POR)

SL Benfica (POR)

AC Milan (ITA)

AS Roma (ITA)

Qarabağ FK (AZE)



Questi gli accoppiamenti degli ottavi:

Sparta Praha - Liverpool

Olympique de Marseille - Villarreal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham

Sporting - Atalanta

Milan - Slavia Praha

Qarabağ - Leverkusen



Gli incontri d'andata si disputeranno il 7 marzo, quelli di ritorno il 14 marzo.

Per la partecipazione di due squadre della stessa città, Benfica e Sporting, per rispettare i criteri della competizione (entrambe le squadre devono giocare in casa l'andata dei rispettivi ottavi di finale), una delle due partite di andata deve essere giocata martedì.

Secondo il regolamento Uefa, il Benfica ha la priorità, avendo vinto il campionato nazionale. Pertanto, l'incontro tra Sporting e Atalanta avrà luogo martedì 5 marzo, alle 18:45.