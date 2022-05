Il 4 giugno 2022 al via la settima edizione della Collectors Night, l’attesissimo evento per l’estate Pietrasantina. Da sempre, ogni anno, una moltitudine di turisti accorre nella cittadina per contemplarne le bellezze e i luoghi caratteristici. Da anni ormai, alla già nutrita schiera di visitatori, si unisce la categoria dei collezionisti d’arte che giunge a Pietrasanta per visitare le mostre nelle gallerie.

In questo contesto la Collectors Night è diventata già un appuntamento imperdibile. Questa edizione, a differenza delle altre, si svolgerà il primo weekend di giugno.

Claudio Francesconi, Coordinatore delle gallerie della Collectors Night, ha spiegato le motivazioni della scelta della data: “La Collectors Night nasce come un'occasione speciale, pensata e costruita su misura per i collezionisti d'arte. Un evento che crea l'opportunità di poter partecipare a una molteplicità d’inaugurazioni di mostre e avvenimenti correlati, tutti nella stessa giornata. Un’opportunità unica, preziosa e anche estremamente comoda. Per noi galleristi è inevitabile porre la figura del collezionista al centro della nostra operatività. Da qui l'idea di svolgere l'evento, per la prima volta, in un periodo in cui l'accesso fosse più gestibile e godibile, vista la minore caoticità delle belle giornate di giugno. Pietrasanta è splendida tutto l'anno e lo è a maggior ragione nei primi giorni di giugno, quando l'estate inizia ad avvicinarsi e la si può annusare senza esserne travolti”.

Indiscutibilmente degno di nota il lavoro degli straordinari professionisti coinvolti nella Collectors Night, lavoro che non si è interrotto neppure durante l’emergenza sanitaria. Un segnale di costanza e grande passione, dunque, che ogni anno trova conferma nel successo della manifestazione.

Tante le gallerie che hanno preso parte alla Collectors Night: Barbara Paci Galleria D’arte, Futura Art Gallery, Accesso Galleria Pietrasanta, Galleria Deodato Arte, Galleria Giovanni Bonelli & LIS10 Gallery, Galleria Poggiali, Galleria Susanna Orlando Pietrasanta, Marcorossi artecontemporanea, Paola Raffo Arte Contemporanea, Galleria Laura Tartarelli Contemporary Art, tutte iscritte ANGAMC, Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea.

Le sedi espositive apriranno le loro porte dal tardo pomeriggio del 4 giugno, inaugurando contestualmente una serie di mostre dedicate a maestri storicizzati, autori internazionali e artisti emergenti, offrendo un’ampia panoramica sull’arte moderna e contemporanea.

“La settima edizione della Collectors Night rappresenta un segnale di grande continuità di un progetto serio e solido, portato avanti con grande energia in questi anni dalle gallerie d'arte organizzatrici. Basti pensare che questo ’percorso artistico’ abbia proseguito con le sue edizioni nonostante i continui disagi dovuti all'emergenza sanitaria, e di questo siamo orgogliosi! Ho la fortuna di coordinare un gruppo di seri professionisti che ogni anno, con entusiasmo, costruisce progetti espositivi di grande livello. L’arte è un grande piacere per chi la vive e per chi la produce, a tutti i livelli. Non dimentichiamo, però, che dietro alle mostre d'arte c'è un enorme lavoro di tante persone!” – conclude Claudio Francesconi.

Grazie alla mappa delle mostre, i collezionisti, gli amanti dell’arte o semplici curiosi, potranno percorrere le affascinanti strade della città, visitando le varie esposizioni.

Tutte le gallerie sono pronte a ricevere i visitatori il 4 giugno, dalle ore 18:00 fino a tarda notte.



LE GALLERIE DELLA COLLECTORS NIGHT 2022



Accesso Galleria

In occasione dell’inizio della stagione estiva 2022, Accesso Galleria presenta sei artisti contemporanei internazionali durante l’“8th Annual Season Opening”. Il Season Opening è la vetrina della galleria sui nuovi lavori degli artisti già rappresentati, e l’opportunità di proporre al pubblico un nuovo artista con il quale ha intrapreso una collaborazione. Per il 2022 Accesso Galleria presentala prima mostra in Italia dell’artista. belga David Deweerdt.



Galleria Giovanni Bonelli & LIS10 Gallery

Per questa nuova edizione della Collectors Night di Pietrasanta, Galleria Giovanni Bonelli rinnova la collaborazione con Lis10 Gallery e The Project Space, tre realtà con sede nel complesso dell’ex Marmi (via Nazario Sauro 56-52), per presentare al pubblico della notte bianca la mostra “Once upon a time in West Africa”, curata da Alessandro Romanini, che vede protagonisti dieci artisti africani contemporanei, la metà dei quali sono stati selezionati per l’edizione 2022 della Biennale di Venezia, firmata Cecilia Alemani.



Galleria Deodato Arte

“Mr. Brainwash: street art in Pietrasanta”, questo il titolo della mostra. Una personale dedicata ad alcune delle opere più iconiche di Mr. Brainwash, street artist di fama mondiale rappresentato in esclusiva dalla Galleria Deodato Arte con una selezione di pezzi unici su tela, carta, sculture in resina, opere con neon luminosi, oltre ad alcune delle sue introvabili edition e le spray cans da collezione.



Futura Art Gallery

La galleria apre il nuovo spazio dedicato al mondo degli NFT: La prima mostra che Futura produce all’interno di questo nuovo format è COEXISTENCE, un progetto personale tra marmo e NFT dell’artista coreano Park Seung Wan. La curatela della mostra è affidata a un opinion leader di grande prestigio, fama e credibilità in ambito blockchain/NFT: Silvio Luchetti.



Barbara Paci Galleria d’Arte

Barbara Paci Galleria d’Arte presenta la seconda mostra personale in galleria di Massimiliano Pelletti, Esposizione di scultura. L'artista è nato e cresciuto a Pietrasanta e proprio nello studio del nonno, scultore, ha fatto esperienza fin da bambino nei laboratori artistici del marmo della città dove ha vissuto momenti suggestivi, storie di talento e dedizione assoluta. In galleria, l'artista mette in mostra soggetti dell’arte classica, ispirato dalla ricca gipsoteca di famiglia, creati lavorando non solo il marmo ma anche inconsueti materiali naturali quali l’onice, il calcare grottoso e la pietra stratificata. Una selezione di opere che mira a conferire ai materiali e alle loro caratteristiche chimico-fisiche un ruolo co-autoriale: le imperfezioni della materia (venature, fratture, cavità) lo guidano e indirizzano nelle scelte estetiche di lavorazione.



Galleria Poggiali

Presenta le opere degli artisti Fabio Viale, Roberto Barni e Goldschmired & Chiari.



Paola Raffo Arte Contemporanea

Sabato 4 giugno alle ore 18:30, inaugura la stagione estiva e la Collector Night n.7 con la mostra collettiva θάνατος αθάνατος - Solo la morte è immortale. L'esposizione presenterà le opere di Jørgen Haugen Sørensen, Antonino Bove, Andrea Berni e, in anteprima nazionale, il documentario “Into the Night: Portraits of Life and Death” della regista candidata al Premio Oscar Helen Whitney.



Galleria Susanna Orlando

S’intitola “WONDERWALL, un universo possibile” la mostra che inaugura la stagione estiva della Galleria Susanna Orlando di Pietrasanta. Quadri, disegni, schizzi, sculture, ma anche foulard, un lenzuolo, manoscritti. Oggetti d’arte e non solo per comporre un muro delle meraviglie che è anche una rappresentazione – personale – dell’Universo.



Marcorossi artecontemporanea

In anteprima, MARCOROSSI artecontemporanea, nella galleria di Pietrasanta, espone il nuovo progetto dell’artista piemontese Mirco Marchelli. Il titolo benaugurante della mostra “Tante belle cose” è ispirato alla tipica frase del saluto piemontese d’antan e si presenta in realtà come fortemente innovativa, soprattutto nei materiali.



Galleria Laura Tartarelli Contemporary Art

Durante tutta la “Notte dei collezionisti” si potranno ammirare le opere innovative della promessa fiorentina: l’estroso artista Martin Lucchini, classe 1997. “Chilometri di filo e centinaia di chiodi, sono questi gli ingredienti utilizzati dal giovane toscano per realizzare i suoi originali quadri che - come sottolinea la direttrice artistica - rappresentano una ventata di novità e un investimento futuro nel mercato artistico contemporaneo".





PER INFORMAZIONI: Collectors Night