Il padre e agente di Leo Messi, Jorge, mercoledì mattina è atterrato all'aeroporto di Barcellona per cercare di trovare un accordo con il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, sul futuro del figlio.

Ad attendere Jorge Messi una folla di giornalisti ceh volevano anticipazioni sulla vicenda.

Jorge Messi è stato lapidario nel dichiarare di vedere difficile, al momento, un accordo con il Barcellona, aggiungendo che non c'è alcun accordo con un altro club.

Da parte sua, il presidente Bartomeu non vuole essere ricordato come colui che ha lasciato andar via il miglior giocatore della storia e la sua posizione è esclusivamente quella di arrivare ad un rinnovo, facendo ventolare l'ipotesi della clausola rescissoria da 700 milioni che per il club e laLiga è da considerarsi ancora valida.