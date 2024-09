Secondo i media israeliani, l'IDF starebbe addestrando alcune divisioni per effettuare una invasione di terra nel Libano, dopo la presa d'atto che il bombardamento a tappeto iniziato lunedì e che è ancora in corso nel Libano del sud non solo non ha fermato gli attacchi nel nord di Israele, ma ha fatto sì che Hezbollah iniziasse a lanciare droni e missili anche più a sud, con un Qader 1 - missile balistico terra - terra di produzione iraniana - che è stato intercettato prima che colpisse Tel Aviv. Secondo Hezbollah era indirizzato al quartier generale del Mossad. Altri attacchi sono stati portati al porto di Atlit a sud di Haifa e a un insediamento nel nord della Cisgiordania

L'invasione di terra, oltre a tirare per i capelli l'Iran nel conflitto e ad allargarlo a tutto il Medio Oriente (in base alle supposizioni di molti). vedrebbe comunque l'IDF dover fronteggiare un esercito, quello di Hezbollah, costituito da 100mila (secondo il leader Nasrallah) o 50mila (secondo il Congresso Usa) uomini ben addestrati e ben armati dotati di un arsenale di 150mila missili.

Inoltre, anche se l'Iran non entrasse nel conflitto direttamente, lo farebbe indirettamente fornendo ulteriori armi e supporto ai gruppi armati sciiti in Iraq e Siria.

La 7.a brigata corazzata dell'esercito israeliano si sta attualmente preparando a concludere un'esercitazione che simula il combattimento in Libano utilizzando tecniche e metodi di combattimento che differiscono da quelli applicati nella Striscia di Gaza. Avrebbero fatto altrettanto diverse divisioni dell'IDF, tra cui la 179.a, la 646.a e la 9.a.

Secondo le stime dell'esercito israeliano, sarebbero circa mezzo milione i libanesi sfollati dalle loro case a seguito dei raid che, finora, avrebbero causato l'uccisione di 569 persone, di cui 50 minori, secondo il ministro della Sanità libanese.

Il nuovo Hitler (secondo il presidente turco Erdogan), Benjamin Netanyahu, ieri ha rilasciato questa delirante dichiarazione per far credere all'opinione pubblica al guinzaglio della propaganda pro Israele che anche i libanesi siano "ostaggio" di Hezbollah:

"Ho appena finito di visitare una delle nostre basi di intelligence. Devo dire che sono profondamente impressionato dal lavoro che viene svolto e non sono meno impressionato dal lavoro che farete voi. Continueremo a colpire Hezbollah.Dico al popolo del Libano: la nostra guerra non è con voi. La nostra guerra è con Hezbollah. Nasrallah vi sta conducendo sull'orlo dell'abisso. Ieri vi ho detto di evacuare le case in cui c'è un missile in soggiorno e un razzo in garage. Chiunque abbia un missile in soggiorno e un razzo in garage non avrà più una casa.Ma vi dico un'altra cosa. Sta mettendo in pericolo il vostro Paese. Liberatevi dalla morsa di Hezbollah. Liberatevi dalla morsa di Nasrallah, per il vostro bene."

Intanto a Gaza prosegue il genocidio, così come in Cisgiordania, dove mercoledì l'esercito israeliano ha iniziato un nuovo raid a Jenin dove ha fatto irruzione con decine di mezzi corazzati, assediando pure due ospedali.





Crediti immagine: comunicato stampa GPO