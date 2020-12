In questo Natale così diverso, quali sono i vostri suggerimenti per ritrovarsi a tavola in armonia?

“Pensiamo che lo spirito del Natale debba essere sempre essenziale. Non mi sono mai piaciuti gli sprechi né l’abbondanza esagerata in questo periodo. Poter godere di una bella tavola imbandita di buon cibo è già un bel regalo. Cerchiamo di condividerla con gli affetti più stretti e di sentirci grati per ciò che possiamo fare, non per quello che ci è negato”.

Vibo e cibo rigorosamente italiano e fatto in casa, con ricette tradizionali.

