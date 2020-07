Le condizioni dell'asfalto del circuito Angel Nieto di Jerez non hanno permesso ai piloti della MotoGP, in FP2, di migliorare i tempi fatti registrare nella sessione mattina delle libere del GP di Spagna. Oggi faceva troppo caldo a Jerez e la temperatura dell'asfalto ha raggiunto quasi i 60 gradi.

It’s sooo warm here in Jerez 🥵 Time to cool down (and relax 😎) for @Petrux9 and @AndreaDovizioso before action resumes later in the afternoon 🐠🐳🧊 #SpanishGP#ForzaDucati pic.twitter.com/egtLMHCptm