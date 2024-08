Come provare su strada un veicolo elettrico Tesla?

Finalmente arriva l’imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di motori e auto elettriche. Domenica 15 settembre 2024 a partire dalle 10 fino alle 19, la Tesla ha organizzato presso l'Hotel Tirreno di Latina un evento gratuito a cui potranno partecipare tutti gli amanti della guida.



I vertici di Tesla ci introdurranno nel fantastico mondo dei veicoli Eco e metteranno a disposizione due auto elettriche per Test drive gratuiti di 15 minuti per provare su strada lo stile di guida e la velocità di vetture che rappresentano veri e propri gioielli e concentrati di tecnologia. Tesla è il futuro sostenibile della mobilità su strada, con i suoi oltre centomila dipendenti e una presenza ramificata in tutto il mondo. La sua missione da sempre è ridurre le emissioni di C02 per un mondo più vivibile.



Test drive a Latina: un’occasione più unica che rara da prendere al volo! Infatti, la sede Tesla più vicina si trova a Roma e i partecipanti all’evento, eccezionalmente potranno testare un’auto elettrica tra le più veloci al mondo in una meravigliosa location nella città di Latina. Inoltre, l’Hotel Tirreno ha la disponibilità di aree ricarica auto elettriche.

Per sostenere il futuro e dare una mano all’ambiente, Tesla, inoltre utilizza strumenti di comunicazione ecologici, infatti è possibile reperire tutte le informazioni e registrarsi all’evento solo on line attraverso questo link



Compilando il form presente sulla pagina si potrà accedere a tutte le notizie relative all’evento e fissare un appuntamento per i test drive. Inoltre, il 15 settembre un Tesla Advisor accoglierà gli ospiti per rispondere ad ogni domanda e guidarli nel mondo della mobilità elettrica.

Per l’occasione i responsabili (tra cui il CEO Nando Scacchetti) Tutelaprima, leader nazionale nel campo del risarcimento danni saranno a disposizione per consulenze gratuite. Lo staff offrirà pacchetti di “Consulenza risarcimento danni” omaggio da utilizzare in qualsiasi momento e simpatici gadget.



Lo studio di consulenza tecnico-legale Tutelaprima, infatti, vanta una pluriennale esperienza nell’assistenza legale sinistri auto elettriche (che seguono procedure differenti rispetto alle auto a combustione), grazie al supporto di un team di avvocati altamente specializzati nel settore.



Infine, la splendida location dell’hotel Tirreno farà da cornice ad un evento eccezionale. La struttura, infatti si affaccia direttamente sullo splendido mare di Latina e grazie al panorama e alla gentilezza del personale contribuirà a rendere l’evento, un’esperienza indimenticabile.

Un appuntamento da non perdere, dunque, per conoscere il futuro del mondo dei motori, per condividere un’avventura con compagni di viaggio straordinari, e infine per intrecciare interessanti e vantaggiose amicizie.