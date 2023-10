Alla vigilia del GP di Indonesia di MotoGP, 15° round della stagione 2023, che si disputerà questo fine settimana sul circuito internazionale di Pertamina Mandalika, Marc Marquez ha ufficialmente annunciato il suo addio alla Honda confermando, a partire dal 2024, il suo approdo al team Gresini dove piloterà una moto Ducati.

Così, nella conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio d'Indonesia, Marc Marquez ha spiegato la sua decisione.

"La cosa più semplice da fare era restare con Honda, dove avevo tutto sotto controllo, dalla moto al team, con un bel stipendio. Ma dovevo trovare una nuova sfida, se volevo mettere al primo posto me stesso e la mia carriera. L'ho individuata. È un 2024 con il team Gresini Racing MotoGP". "È stata la decisione più difficile della mia carriera, perché ho interrotto undici anni di rapporto con la Honda, di grande successo. La settimana scorsa è stata dura dal punto di vista emotivo". Erano coinvolti "tutto il mio staff, i miei amici e la mia famiglia". "Non mi sto divertendo e ho scelto di cambiare per tornare a farlo. Altrimenti non avrebbe senso continuare a correre". "Il team Gresini è una grande famiglia. Hanno la moto migliore e mio fratello è già lì. Sarà una grande sfida sia per me che per la squadra, che ha già ottenuto ottimi risultati con Alex [quest'anno] e con Enea Bastianini [nel 2022]". "Fermarmi per un anno era una delle possibilità [il contratto con la Honda era in scadenza alla fine del 2024]. Perché come ho detto, correre senza divertirsi non ha senso. Ho festeggiato tanto in passato. Ma non importa se hai vinto uno o otto campionati del mondo. Io voglio vivere nel presente e lottare. È questo il mio obiettivo. Ad ogni modo, non elencherò tutte le opzioni che avevo per rispetto nei confronti dei team coinvolti"

A shock wave move and the biggest we've seen for years! 🤯



Hear from @marcmarquez93 in his very first interview after the announcement of his huge switch from Honda to @GresiniRacing! 🎙️😮#MotoGP pic.twitter.com/EkmKziSkQw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 12, 2023

"Mercoledì ho ricevuto una telefonata dal Giappone dalla quale è emersa quella che abbiamo ritenuto la migliore opzione per il progetto. Loro hanno bisogno di tempo e di dedicare tutto il budget alla moto". "Invece, gli atleti non hanno molto tempo. Un anno perso è un anno in meno nella loro carriera. Ora voglio finire al meglio le mie ultime gare con la Honda. Abbiamo trascorso insieme 11 anni, vincendo sei titoli. Poi scoprirò come sarà il futuro, con una moto e un team nuovi"."Nella prima parte della stagione ero competitivo, ma non nel modo giusto. Poi ho cambiato approccio. Rischio anche adesso, ma non come prima. Il fatto è che ci sono stati molti infortuni. È stato difficile. Dal passato ho imparato che quando sei infortunato e attraversi un momento difficile, non puoi prendere delle decisioni. Così nella seconda parte del 2023 ho avuto dei colloqui con Honda". "Ogni fine settimana la mia mentalità cambiava un po' di più e i dubbi aumentavano. Ho avuto dei contatti con il team Gresini, ma ho detto loro che" per il momento "non avrei siglato alcun contratto. Avrebbero dovuto aspettare, non potevo fare promesse. Ho preso la mia decisione solo martedì scorso, dopo il Gran Premio del Giappone". "Sto cercando di portare con me almeno un meccanico. Non penso sia un problema. Non mi posso portare dietro tutta la squadra per due motivi. Il primo è che non voglio disintegrare il Repsol Honda Team. Siamo in ottobre... e non voglio nemmeno fare la stessa cosa con il team Gresini, che è una famiglia e ha già i suoi meccanici".

Così Nadia Padovani, moglie di Fausto Gresini, che dopo la morte del marito ha preso in mano le redini della scuderia ha dato il benvenuto a Marc Marquez:

"Qualcosa di straordinario".

E quale è stata la reazione del team manager Honda, Alberto Puig?

"Honda rispetta la scelta di Marc".