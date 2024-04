Serie A, Bologna-Salernitana 3-0: felsinei a -2 dalla Juventus

Successo senza storia per il Bologna nel match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. Nel lunch match di Pasquetta i rossoblù regolano 3-0 i granata e conquistano una vittoria che li avvicina sempre di più al terzo posto sfruttando il ko della Juventus contro la Lazio. Succede tutto nella prima frazione, con due giocate da applausi di Orsolini (14') e Saelemaekers (44') che disegnano parabole imprendibili per Costil. Campani che cercano la reazione d'orgoglio nella ripresa e subiscono nel finale (90'+2') il tris di Lykogiannis. Un ko pesante per i granata che a otto dalla fine del campionato sa di sentenza, con la zona salvezza lontana 11 punti e un countdown retrocessione che è agli sgoccioli. Thiago Motta e il Bologna puntano invece il terzo posto e i bianconeri che ora sono distanti soltanto due punti.



Roma, Dybala recuperato ma a a Lecce parte dalla panchina

Dybala è al secondo giorno consecutivo di lavoro in gruppo, ma a Lecce partirà comunque dalla panchina: Baldanzi verso una maglia dal 1′. A centrocampo Aouar in vantaggio su Bove. Non ci sarà Azmoun, che ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra: l’iraniano starà fuori almeno un mese.





Pioli: “Se resto al Milan? Io non ho dubbi”

“Se sono affezionato al Milan? Tantissimo. Come si fa non esserlo? È un top club, ti mette nella condizione migliore di lavorare, ha grandi tifosi. Sono felice, ma il club deve pensare al futuro e programmare le stagioni. Siccome vogliamo vincere in Italia e in Europa il club deve programmare. Noi dobbiamo stare concentrati, ci siamo sempre isolati a Milanello. Ma ci sono ancora partite importanti”. Cosi’ il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Fiorentina. “Se resterei al Milan? Io non ho mai avuto un dubbio, il Milan non si lascia. Il Milan e’ il Milan. Poi so che siamo ambiziosi, tutti si aspettano di poter vincere. Noi lottiamo e lavoriamo per questo ma io sono felicissimo al Milan. Dipende da quello che succedera’ ma mi fan piacere le parole di Scaroni e il rapporto che ho con Moncada, Furlani e Ibrahimovic”



Criscitiello: “La Juve ha scelto il nuovo allenatore, c’è già l’accordo con Giuntoli”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sul futuro delle panchine di Juventus e Milan nel suo editoriale per Sportitalia.com: "Allegri sta chiudendo come peggio non potrebbe la sua esperienza alla Juventus. “Odiato” dal popolo bianconero, non sostenuto dalla squadra e non supportato dal nuovo corso dirigenziale. E’ rimasto a galla fino a quando ha potuto poi è tornato indietro con i suoi limiti di un Allegri bis che, a Torino, non aveva alcun senso. Una minestra riscaldata a bassa temperatura e senza aggiunta di un pizzico di sale. Il più grande errore di Andrea Agnelli non è stata la follia Ronaldo, l’aver perso Marotta o aver appoggiato la Superlega bensì aver fatto 4 anni di contratto ad un allenatore. Allegri non ha una squadra forte e già aver portato, probabilmente, la Juve di nuovo in Champions è un buon risultato. Ora, però, si sta lasciando andare in mare aperto. Sta dando ragione a tutti i suoi detrattori ma soprattutto se prima i risultati nascondevano il non gioco, adesso tutti i nodi vengono al pettine.

La Juventus non può continuare a fare queste figure ogni anno. Giuntoli ha accettato di lavorare per la squadra del cuore ma sapeva bene che doveva mandare giù due bocconi amari. Un’estate senza mercato, da turista a Milano, e un anno con Allegri in panchina. E’ stato un leone in gabbia e ora inizia a ruggire. Sarà un mercato di rivoluzione che porterà a molti cambi tra i calciatori e in panchina arriverà Thiago Motta, nella fantasia di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club.

Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra. Allegri andrà verso l’anno sabbatico o la risoluzione del contratto a pagamento. La nuova Juventus non sarà sperimentale, i tifosi sono stanchi e non accetteranno l’anno di transizione perché ci sarà l’ennesima rivoluzione. Motta si prende una bella responsabilità. Partire dalla Juve come prima big da allenare non è per tutti. Aspettiamo qualche settimana e ne sapremo di più. Per l’allenatore prima c’è da conquistare la prossima qualificazione Champions con il Bologna. rossonero".



Ultime otto tappe per l'Europa: il calendario completo del Napoli

Restano otto gare da giocare al Napoli per chiudere la stagione ed un campionato di Serie A che sino a qui l'ha visto raccogliere 45 punti in 30 partite disputate. Ecco il calendario fino alla 38 giornate (ad oggi sono stati comunicati gli orari fino al 33° turno).

Domenica 7 aprile - ore 15:00 - Monza-Napoli - (Serie A) - DAZN

Domenica 14 aprile - ore 12 :30 - Napoli-Frosinone - (Serie A) - DAZN/SKY

:30 - Napoli-Frosinone - (Serie A) - DAZN/SKY Sabato 20 aprile - ore 18:00 - Empoli-Napoli - (Serie A) - DAZN

Domenica 28 aprile - Napoli-Roma - (Serie A)

Domenica 5 maggio - Udinese-Napoli - (Serie A)

Domenica 12 maggio - Napoli-Bologna - (Serie A)

Napoli-Bologna - (Serie A) Domenica 19 maggio - Fiorentina-Napoli (Serie A)

Domenica 26 maggio - Napoli-Lecce - (Serie A)



Premier League, il Liverpool vince e allunga su City e Arsenal

Il Liverpool vince 2-1 contro il Brighton di Roberto De Zerbi e vola in testa alla Premier League. Finisce infatti solo 0-0 lo scontro diretto di alta classifica tra Arsenal e Manchester City: i Gunners di Arteta adesso sono secondi, i Citizens di Guardiola terzi in una classifica da brividi. Liverpool 67, Arsenal 65, Manchester City 64 a nove giornate dalla fine.