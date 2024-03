“#PROVADIESISTENZA Acoustic Show” finanziato grazie al Premio NUOVOIMAIE 2022

Si è concluso il Tour di “#ProvaDiEsistenza Acoustic Show” di Keys, nome d’arte di Andrea Ottavini, cantautore, pianista, compositore e producer di Ascoli Piceno. Le sei tappe del tour che hanno portato in giro per l’Italia l’artista si sono svolte in ordine partendo da Fiuggi il 20 gennaio 2024, per poi proseguire a Spoleto (PG , 26 gennaio), Gualdo Tadino (PE, 27 gennaio), Roma (28 gennaio), Ascoli (AP, 2 febbraio) ed infine ad Offida (AP, 14 febbraio). Il live tour è stato finanziato grazie al Premio “Nuovo Imaie 2022”, progetto che mira a promuovere il settore musicale, soprattutto per l’attività concertistica e le esibizioni “live” di artisti emergenti, individuati tra i vincitori di Premi e Concorsi canori di qualità. Keys è stato il vincitore del premio alle finali nazionali del “Il Cantagiro” 2022, non solo in qualità di artista emergente ma anche per il repertorio inedito ed originale; il suo genere musicale è basato sulla sperimentazione, dove sonorità rock e pop si mescolano alla musica classica, al blues, all’elettronica, al cantautorato. Il tutto come servizio e mezzo di racconto, così come accade nell’opera (progressive rock) e nel musical, generi ai quali spesso viene associata la sua produzione.

L’album “#ProvaDiEsistenza” riassume un viaggio sonoro attraverso le emozioni, che ci portano ad essere “vivi, pensanti e creatori” dove le canzoni invitano alla riflessione, grazie ai testi che affrontano temi diversi.

L’artista descrive in breve questa stupenda avventura: << “E’ stata un’esperienza molto importante per me, perché ho potuto portare nella mia “cameretta”, dove nasce la mia musica, tantissime persone e renderle partecipi del mio processo creativo, di quelle sensazioni che si provano quando metti le mani sui tasti bianchi e neri del pianoforte che ti accompagna da sempre, e inizi a cantare la tua idea, realizzando che quella e una nuova storia, un nuovo segno nel cuore, un nuovo punto di vista, un nuovo inizio o una nuova fine. E’ curioso anche il momento in cui e partito questo tour: un periodo di grandi cambiamenti nella mia vita artistica e privata, dove era necessario tornare all’essenziale, al minimo, a un’elegante e diretto messaggio di verità.” >>

Continua ripercorrendo ogni data del tour, a tratti commosso, a tratti divertito: la convivialità ritrovata grazie a persone amiche a Fiuggi, la naturalezza e il ritorno alle origini a Spoleto, la contagiosità ed energia del giovanissimo pubblico di Gualdo Tadino, così come la grande forza ed emozione di Stazione Birra a Roma. Ed ancora il ritorno nella sua Ascoli Piceno, assieme a tanti amici importanti della sua vita, finendo con l’intimità dell’ultima tappa ad Offidia il giorno di San Valentino, serata dove l’artista dichiara di aver raggiunto in maniera più incisiva lo scopo di svestire le sue canzoni e darle al pubblico nella maniera in cui sono nate: una voce, un pianoforte, e una grande storia da raccontare. Tanti sono i ringraziamenti per la riuscita del Tour a cominciare dal team di Nuovo IMAIE, Beniamino Chiappetta e la DRB Srl. l’Agenzia di booking e management, per l’organizzazione. Ma non solo; grandi meriti vanno ad Enzo De Carlo, Giulia Carla De Carlo, Elvino Echeoni e tutta la grande famiglia del Cantagiro senza i quali non avrebbe mai potuto realizzare il tour e ricevere quella formazione artistica libera da orpelli tecnici che spesso manca nelle scuole e accademie musicali. Ed infine un grazie ai titolari delle location e a tutti gli addetti ai lavori che hanno lavorato dietro le quinte, che lo hanno accompagnato in questo viaggio artistico che ricorderà sempre come una delle esperienze più belle e ricche di insegnamento della sua carriera da solista.

Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 – Roma