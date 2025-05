Il Tour della Salute torna per la settima edizione, portando la prevenzione direttamente ai cittadini. Dal 2018, l’iniziativa ha offerto 60mila consulti medici gratuiti, aiutando a individuare problemi di salute e promuovendo stili di vita sani.

Promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il supporto di EG STADA Group, il Tour sensibilizza sulla prevenzione e l’aderenza terapeutica, con il patrocinio della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale.

Dal 17 maggio a Cremona al 26 ottobre a Frosinone, il Tour toccherà 15 città, allestendo un villaggio della salute con ambulatori per consulti gratuiti in cardiologia, reumatologia, psicologia e nutrizione, oltre a test audiometrici e dell’equilibrio. Novità: lo sportello dedicato alla salute orale e uno spazio per consulenze veterinarie.

Oltre ai consulti, il Tour promuove l’attività fisica, coinvolgendo il pubblico in discipline sportive e giochi per il benessere psicofisico.

Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha ribadito: “La prevenzione è fondamentale per la salute e per la sostenibilità del sistema sanitario”.