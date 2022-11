Nella Federazione Russa, il regime sta potenziando gli sforzi di indottrinamento rivolti ai suoi sudditi più giovani.

La campagna di reclutamento dei "bambini/adolescenti soldato" include tattiche in uso anche in occidente, vedi gli Stati Uniti d'America, come la frequentazione dei social media, il divieto di esercitare dissenso online e l'introduzione di lezioni di propaganda nelle scuole.

Il governo ha attivato una nutrita schiera di nuovi gruppi giovanili allo scopo di "introdurre i bambini nel mondo di guerra dello stato russo" con una incessante raffica di infotainment sui social media.

L'inganno consiste nel dipingere l'appartenenza a gruppi militari come un modo divertente per fare amicizia e ottenere uno stile di vita da "influencer".

Il sito web ufficiale dell'Esercito della Gioventù è pieno di personaggi dei cartoni animati in uniforme, clip bellicose di videogiochi e immagini sfocate di "soldati" sorridenti.

Interagendo con i feed dei social media e l'applicazione ufficiale del gruppo, i bambini possono giocare e fotografarsi mentre completano attività di regime come visitare i memoriali di guerra.

Molti giovani aderiscono all'Esercito della Gioventù iscrivendosi a social media come TikTok, una applicazione vietata nella Federazione Russa ma comunque, molto diffusa tra gli adolescenti russi.