Un gran numero di persone sono affette da infertilità nel corso della loro vita, secondo il rapporto pubblicato a fine marzo 2023 dall'OMS. Circa il 17,5% della popolazione adulta a livello globale - circa 1 persona su 6 - soffre di infertilità, datgo che prova l'urgenza di aumentare l'accesso a cure per la fertilità a prezzi accessibili e di alta qualità per chi ne abbia bisogno.

Le nuove stime mostrano una variazione limitata nella prevalenza dell'infertilità tra le differenti regioni con una prevalenza del 17,8% nei paesi ad alto reddito e del 16,5% nei paesi a basso e medio reddito. I tassi sono comparabili per i paesi ad alto, medio e basso reddito, indicando che questa è una delle principali sfide per la salute a livello globale.

"Il rapporto rivela un'importante verità: l'infertilità non discrimina", ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. "L'enorme percentuale di persone colpite – ha aggiunto - mostra la necessità di ampliare l'accesso alle cure per la fertilità e garantire che questo problema non sia più messo da parte nella ricerca e nella politica sanitaria, in modo che siano disponibili modi sicuri, efficaci e convenienti per ottenere la genitorialità per coloro che lo cercano".

L'infertilità è una malattia del sistema riproduttivo maschile o femminile, definita dal mancato raggiungimento di una gravidanza dopo 12 mesi o più di rapporti sessuali regolari non protetti. Può causare disagio, stigma e difficoltà finanziarie, influenzando il benessere mentale e psicosociale delle persone.

Nonostante l'entità del problema, osserva l'Oms, le soluzioni per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dell'infertilità, comprese le tecnologie di riproduzione assistita come la fecondazione in vitro, rimangono sotto finanziate e inaccessibili a molti a causa dei costi elevati, dello stigma sociale e della disponibilità limitata.

Attualmente, nella maggior parte dei paesi, i trattamenti per la fertilità sono in gran parte finanziati a proprie spese, spesso con costi finanziari devastanti. Le persone nei paesi più poveri spendono una percentuale maggiore del loro reddito in cure per la fertilità rispetto alle persone nei paesi più ricchi e i costi elevati spesso impediscono alle persone di accedere ai trattamenti per l'infertilità o, in alternativa, possono catapultarle nella povertà come conseguenza della ricerca di cure.

"Milioni di persone affrontano costi sanitari catastrofici dopo aver cercato cure per l'infertilità, rendendo questo un importante problema di equità e, troppo spesso, una trappola della povertà medica per le persone colpite", ha affermato la dott. Pascale Allotey, direttore del Programma speciale delle Nazioni Unite per la ricerca, lo sviluppo e la formazione alla ricerca sulla riproduzione umana (HRP). "Migliori politiche e finanziamenti pubblici – ha aggiunto - possono migliorare significativamente l'accesso alle cure e proteggere le famiglie più povere dal cadere in povertà".

In proposito l'Oms ha finanziato anche un'altra ricerca pubblicata sulla rivista Human Reproduction Open nella quale sono stati valutati i costi associati ai trattamenti per l'infertilità nei paesi a basso e medio reddito.

Questa analisi ha rilevato che i costi medici diretti pagati dai pazienti per un singolo ciclo di fecondazione in vitro (IVF) sono spesso superiori al reddito medio annuo, il che indica costi proibitivi per la maggior parte delle persone in queste parti del mondo.