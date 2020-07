219 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 244.434 .

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.440, 72 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 49 (uno in meno rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 743 (14 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.648 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (87 in più di ieri).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 196.949, in aumento di 143 rispetto al dato di sabato.

Oggi i morti sono 3, con il totale dei decessi che arriva così a 35.045.



Ma i dati non consentono di festeggiare. Lo ricorda il ministro della Salute, Roberto Speranza, con questa dichiarazione rilasciata sul suo profilo social:

«Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. È il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani».