Un mercoledì più che positivo per Napoli e Inter in Champions League.

La squadra di Spalletti si è aggiudicata il primo posto del girone battendo al Maradona i Rangers per 3-0: per "riuscire" ad arrivare secondi dovrebbero perdere nel prossimo incontro con il Liverpool con almeno 7 gol di scarto.

L'Inter vincendo contro il Viktoria Plzen per 4-0 a San Siro (una vittoria scontata vista la debolezza dell'avversario, tanto da non aver avuto bisogno stavolta del supporto arbitrale per rubare il risultato) si è aggiudicata il secondo posto del girone, dietro il Bayern ormai irraggiungibile. Inutile la prossima partita che vedrà di fronte le due squadre.



Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti:

"Sono contento di questo spirito di gruppo straordinario che stiamo dimostrando in ogni gara". Luciano Spalletti applaude ai suoi uomini dopo il successo sui Rangers con 6 cambi rispetto alla partita dell'OlimpicoLa cosa eccezionale è che i calciatori che non hanno giocato spesso entrano in maniera perfetta. Questi ragazzi si allenano da professionisti top e quando gli concedi spazio ribadiscono il loro valore.Ho una rosa di calciatori che mostrano totale disponibilità, grande partecipazione e chi non gioca gode per chi sta in campo. Ho visto grande voglia di partecipazione, stasera anche gli attaccanti hanno rincorso all'indietro per recuperare palla. Sono veramente contento di questo spirito.Stiamo esprimendo un gioco notevole, palleggiare a due tocchi ci risulta semplice quasi naturale, facciamo viaggiare la palla e c'è sempre il compagno vicino che sa coprire anche con fisicità. C'è un attaccamento e una ambizione totale da parte di tutti. Questo è merito dell'impegno che i ragazzi stanno profondendo in allenamento".



Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi:

"Sono felice per i miei giocatori, per la società, per questi tifosi meravigliosi. Sapevamo che era un girone difficilissimo, c’era la speranza, volevamo fare un girone alla grande, poi siamo andati al di là delle aspettative. Bisogna fare un grande applauso a questi giocatori. Certo sono soddisfatto, per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e l’abbiamo fatto, abbiamo giocato il match contro il Bayern, poi il doppio confronto con il Barcellona che ci ha dato tanta autostima e siamo contenti per noi, per la società, per i tifosi, è una serata che rimarrà. Calhanoglu? È un giocatore che dà qualità e quantità e sta crescendo tanto. Giocando ogni 3 giorni ho bisogno di tutti, questa sera è tornato in campo Lukaku, poi Gagliardini, a giorni cercheremo di inserire Brozovic, sono giocatori che ci sono mancati tanto, in un periodo di partite ravvicinate serve tutta la squadra. Queste partite non sono scontate, ma la squadra è andata in campo con grande maturità. Non potevamo lasciarci scappare questa opportunità. In campionato dobbiamo recuperare, davanti stanno tenendo ritmi altissimi. Abbiamo recuperato giocatori importanti, cercheremo di ridurre il gap".

Da sottolineare, infine, la comica dichiarazione dello pseudo-proprietario dell'Inter, Steven Zhang (difficile non definirlo pseudo visto che per mantenere la squadra sono anni che rinnova bond da centinaia di milioni per pagare gli interessi sui prestiti concessigli in precedenza):

"Devo dire che il nostro club è spesso al centro di speculazioni, ma pensiamo solo a noi stessi. Non sto parlando con possibili investitori e il club non è in vendita".





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1585373710651125760