Jessica Sellasse, volto noto e amato dal pubblico, invita i suoi follower a un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina, in particolare quella senza glutine! Giovedì 12 giugno, la principessa etiope sarà la protagonista di una serata speciale in collaborazione con l'iconica pizzeria Sorbillo, promettendo un'esperienza culinaria di altissimo livello.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso la storica sede di Sorbillo in Via Tribunali 359, angolo Vico Fico, nel cuore pulsante di Napoli. Sarà un'occasione unica per assaporare il meglio della tradizione napoletana, completamente rivisitata in chiave gluten free.

Il menù, studiato per deliziare ogni palato, prevede un ricco antipasto misto napoletano con crocchette di patate, frittatina di pasta e palla di riso. A seguire, la regina della serata: la pizza, proposta in diverse varianti tra cui l'Antica Margherita, Salame Napoli, Bianca con prosciutto crudo di Parma DOP e filetti di pomodoro.

Ma non è finita qui! La serata si concluderà in dolcezza con i dolci di Giuseppe Cristofaro Pastry Chef, che presenterà delle squisite Bignè con crema di bufala aromatizzata alla vaniglia, un vero capolavoro di pasticceria. Il tutto, con acqua, birra e caffè inclusi, al prezzo di €60 a persona.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione con Sorbillo, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel panorama della pizza napoletana e internazionale. Il celebre pizzaiolo Gino Sorbillo, con un profilo Instagram (@sorbillo) che vanta ben 425 mila follower, è sinonimo di qualità e tradizione, e per l'occasione garantirà l'eccellenza anche nel formato senza glutine.

Questa è un'opportunità da non perdere per trascorrere una serata all'insegna del buon cibo, in compagnia di Jessy Sellasse e nella magica atmosfera di Sorbillo. I posti sono limitati, quindi è fortemente consigliato prenotare al numero 081/17566328.

Non mancate a questo appuntamento con il gusto e il divertimento gluten free!