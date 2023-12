Un uomo violento, così viene descritto dalla ex fidanzata vittima di quest’ultimo. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta con l’accusa di avere rapinato l’ex fidanzata. La vicenda, particolarmente movimentata, risale ad alcuni giorni fa, ed è stata resa nota solo dopo la convalida del fermo da parte del Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

A dare l’allarme è stata la vittima della rapina, rifugiatasi in un negozio del centro di Caltanissetta per chiedere aiuto. La donna, accompagnata in questura, riferiva agli investigatori della Squadra Mobile che dopo una banale discussione in auto con l’ex fidanzato, quest’ultimo le avrebbe puntato un coltello intimandole di fermarsi, costringendola ad uscire con la forza, per impossessarsi della vettura dove c’era la borsa contenente soldi, documenti e il cellulare.

L’uomo di trova a gli arresti e le forze dell’ordine stanno procedendo a suo carico.