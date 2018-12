Mobilità elettrica: le ultime notizie da Enel X

Queste ultime notizie sul mondo della mobilità elettrica e sostenibile da parte della maggiore utility italiana: Enel.

Dal testo dell'ultima newsletter "Enel X Recharge e-News" arrivano buone notizie per quanto riguarda il numero dei punti di ricarica installati in Italia da Enel X per aumentare la diffusione dell’auto elettrica nel nostro Paese, favorendo una mobilità sostenibile e a basse emissioni.

A oggi il numero d punti di ricarica installato in Italia (di cui alcuni in corso di attivazione) è arrivato a 3.187.

Inoltre, Enel X ha fatto sapere che sono numerosi i Comuni italiani e anche le aziende che si stanno attivando per incentivare la mobilità elettrica, tanto da aver già siglato 704 protocolli di intesa con i Comuni e stipulato accordi con grandi aziende per installare infrastrutture di ricarica su tutto il territorio italiano.