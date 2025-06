Incentivi per lo sharing, biglietti integrati Cotral-Trenitalia e una nuova proposta per il nodo taxi di Termini: ecco le principali novità di oggi nella mobilità della Capitale.

Sharing e Metrebus: arriva il bonus per chi sceglie i mezzi condivisi

Il Comune di Roma punta a incentivare l’uso dei mezzi in sharing per gli abbonati Metrebus, mettendo sul piatto 5,32 milioni di euro. Il bonus previsto è di 35 euro per chi ha un abbonamento mensile e di 100 euro per gli abbonati annuali. Potrà essere usato su monopattini, scooter, bici e auto in sharing, fino a esaurimento dei fondi.

L’obiettivo è facilitare gli spostamenti tra casa, lavoro e trasporto pubblico, coprendo quello che viene chiamato “ultimo miglio”. La gestione sarà affidata – molto probabilmente – ad Atac e Roma Servizi per la Mobilità, che nei prossimi giorni forniranno i dettagli operativi.

Cotral e Trenitalia: biglietto unico e orari coordinati

Importante passo avanti per la mobilità integrata nel Lazio. Da oggi, tramite l’app Trenitalia, è possibile acquistare un biglietto unico per viaggi combinati treno + bus Cotral. Le prime tratte attive collegano stazioni ferroviarie a comuni non serviti direttamente dal treno:

Monte San Biagio FS ↔️ Terracina

Fara Sabina FS ↔️ Poggio Mirteto, Fiano

Priverno FS ↔️ Sabaudia

L’integrazione verrà estesa nei prossimi mesi a ulteriori collegamenti come Orte ↔️ Viterbo e Cesano ↔️ Bracciano e Formello. L’iniziativa rappresenta il primo esempio concreto di intermodalità regionale e punta a semplificare i viaggi quotidiani con soluzioni digitali e coordinate.

Termini, nodo taxi: si valuta un nuovo semaforo

La riqualificazione di piazza dei Cinquecento, in vista del Giubileo, ha sollevato alcuni problemi nella viabilità taxi in uscita dalla stazione Termini. Attualmente i taxi sono costretti a un lungo giro per raggiungere via De Nicola, passando da piazza Indipendenza.

La Commissione Mobilità ha discusso la possibilità di aprire un nuovo attraversamento pedonale regolato da semaforo, che consentirebbe la svolta a sinistra appena usciti dalla stazione. La Polizia Locale ha espresso prudenza, ma l’idea è stata accolta con favore dalla Commissione. La palla passa ora al Dipartimento Mobilità, che dovrà valutare l’impatto sui flussi della zona.

Nel frattempo, continuano le segnalazioni sul degrado dell’asfalto nella zona bus, dove sono già stati eseguiti i primi rappezzi.

Il punto settimanale: tariffe, Atac e cantieri

Nel nostro contributo per RomaIt abbiamo analizzato le principali novità che stanno ridisegnando il trasporto pubblico romano: l’adeguamento delle tariffe Metrebus, i nuovi vertici Atac e i cantieri previsti per la Metro C, tra esigenze di mobilità e scadenze legate al Giubileo 2025.

