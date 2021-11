Finalmente, copo un lunga pausa forzata, Swanbook di Desenzano del Garda, torna agli eventi in presenza, e lo fa con una festa di Natale. Dopo quasi due anni l'editore gardesano tornerà ad accogliere in un serata speciale i propri autori, gli amici e tutti coloro che negli anni hanno sempre partecipato a serate all'insegna della cultura, dell'arte, dello spettacolo e della buona tavola.

Il 18 dicembre 2021 presso l'Hotel Ristorante Il Castello, di Pozzolengo, si svolgerà "Natale con Swanbook", una serata in cui succederà di tutto.

Quattro nuovi libri e quattro nuovi autori da presentare; tanti altri autori da incontrare per parlare dei loro libri; la premiazione del Premio Letterario "Canne al vento"; anticipazioni su importanti novità per il futuro di Swanbook: questo solo per quanto riguarda i libri.

Ma sarà presente con alcuni suoi dipinti la pittrice Ornalle De Rosa, affermata a livello internazionale. Ci sarà la musica con il duo Francesco e Debora; ma i presenti dovranno fare attenzione alle incursioni intriganti e seducenti di Raffy Angel e dei suoi personaggi. Ma non dimentiachiamo che tutta la serata sarà impreziosita dalla cena speciale proposta dallo chef dell'hotel: una cena dai sapori siculo/gardesani.

Inizio della serata ore 18,00, obbligo di prenotazione e green pass.

Per info: [email protected]