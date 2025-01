La nuova Sala Operativa Nazionale Logistica di Mercitalia Rail è stata inaugurata a Segrate (Milano). Questo centro di coordinamento monitora il traffico di oltre 80.000 treni e gestisce circa 37 milioni di tonnellate di merci all'anno. L’AD di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis: “Si apre una pagina che abbiamo dedicato al cuore pulsante dell’operation aziendale”.



Sabrina De Filippis: Sonlog apre un nuovo capitolo nella storia del Polo Logistica

All’interno dello Scalo milanese di Segrate, risalente ai primi anni del ‘900, adesso sorge la Sonlog, la nuova Sala Operativa Nazionale Logistica di Mercitalia Rail. Qui la società del Polo Logistica del Gruppo FS ha creato la propria cabina di regia da dove monitora, 24 ore su 24, la circolazione di oltre 80mila treni, che trasportano ogni anno circa 37 milioni di tonnellate di merce in Italia e in Europa. Allestita con un percorso grafico che ritrae la storia del trasporto merci dal ‘900 ai giorni nostri, alternando messaggi chiave del Polo Logistica, la sala è stata sottoposta a un importante intervento di restyling che l’ha resa più moderna, confortevole e funzionale. Ad occuparsi del monitoraggio sono i 90 operatori che, grazie anche all’ausilio delle tecnologie di ultima generazione di cui è stata dotata la Sonlog, supervisionano il traffico merci nazionale e internazionale gestito dalle società del Polo. In collegamento diretto con Milano, al fine di assicurare una comunicazione efficace con la Sala RFI, c’è anche un presidio attivo a Roma. Riferendosi alla Sonlog, l’AD di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis, ha parlato dell’inizio di un nuovo capitolo per il Polo Logistica.



L’intervento dell’AD Sabrina De Filippis all’inaugurazione di Sonlog

“L’inaugurazione di oggi apre un’altra nuova pagina del Polo Logistica, una pagina che abbiamo dedicato al cuore pulsante dell’operation aziendale: la nostra sala operativa – aveva commentato l’AD di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis nell’intervento tenuto in occasione dell’inaugurazione dello scorso dicembre – È in questo luogo che ogni giorno lavoriamo per i nostri clienti, grazie ad un’attività sempre più coordinata tra le diverse anime del Polo e finalizzata a mettere al centro del nostro agire quotidiano la qualità del servizio”. La sala è inoltre dotata di un’area dedicata al Post Vendita e all’Assistenza Clienti. Questa opera in sinergia con la Sala Operativa con lo scopo di garantire ai clienti una gestione efficace delle merci e un supporto rapido, in tutta Europa. A sottolineare l’impegno del Gruppo “nell’adozione di soluzioni e tecnologie all’avanguardia per rispondere alle esigenze dei clienti”, anche Silvio Damagini, AD di Mercitalia Rail. “Velocizziamo lo scambio di informazioni e consentiamo una gestione sempre più efficace delle merci trasportate”, aveva dichiarato.