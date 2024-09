Dopo il successo all’ultimo Festival di Venezia, laddove ha vinto l’Osella d’Oro per la Miglior sceneggiatura, I’m Still Here di Walter Salles è stato scelto per rappresentare il Brasile agli Oscar 2025, con Fernanda Montenegro in gara per la Miglior Attrice Non Protagonista, le speranze di entrare nella cinquina si rafforzano.

I’m Still Here è stato presentato in ben 3 festival chiave che precedono l’Awards Season: Toronto International Film Festival, BFI London Film Festival, New York Film Festival.

TRAMA: Tra le mura di casa, una famiglia si scontra con la dittatura. Un padre scompare, una figlia si ribella e una madre lotta per la verità e per tenere unita la famiglia in un Brasile ferito.