Non è casuale la scelta del nome “Da quore a cuore”, l’iniziativa di Novartis con il patrocinio dell’Associazione Italiana Scompensati Italiani (AISC) e della Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) che, in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale del Cuore, vedrà coinvolta la popolazione per le misurazioni gratuite del colesterolo.

La campagna vuole riportare l’attenzione su quanti hanno un "quore" debole perché ad alto rischio di malattie cardiovascolari o perché non seguono le indicazioni post-evento, per guidarli a ritrovare un "cuore" forte e più a lungo. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nell’adulto di cui il 30% ascrivibile a una condizione di trombosi o di aterosclerosi della parete arteriosa (cardiopatia ischemica, l’ictus ischemico e l’arteriopatia periferica[1]. Si stima che oltre il 60% dei lombardi con ipercolesterolemia, non controlla adeguatamente il proprio colesterolo LDL, giustificando l’alto tasso di mortalità cardiovascolare in cui si registrano 35 mila decessi all’anno per malattie del sistema circolatorio[2].

L’appuntamento per tutti i milanesi sarà martedì 24 settembre dalle ore 8:30 alle ore 17:30 al Policlinico di Milano in via Francesco Sforza 35, c/o Centro Ipertensione Padiglione Sacco con un Open Day dove sarà possibile eseguire misurazioni del colesterolo e avere un consulto gratuito con i cardiologi, prenotabili attraverso il sito www.daquoreacuore.it.



