Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

Un idraulico di Brooklyn e il suo amato fratellino vengono catapultati in un magico mondo fatto di funghetti, tartarughe giganti, gorilla vanitosi e Go-kart. Un trionfo di colori e fantasia. Una vicenda amata da adulti e bambini di tutte le età, nella versione ironica, interattiva ed immersiva di Un Teatro da Favola.

A grande richiesta è stata aggiunta la replica del 1 dicembre.

In un mondo dove l'ordinario si mescola all'incredibile, dove la fantasia diventa realtà e dove ogni sogno può prendere forma, Un Teatro da Favola si erge come un faro di speranza e divertimento per tutte le età. La compagnia, conosciuta per i suoi spettacoli innovativi e coinvolgenti, vi invita a immergervi in una storia che promette di farvi sorridere, riflettere e, soprattutto, sognare.

La storia ha inizio nel vivace quartiere di Brooklyn, dove Mario, un idraulico dalla battuta pronta e dal cuore grande, vive con il suo piccolo fratellino, Luca. I due protagonisti, legati da un amore fraterno che supera ogni ostacolo, si trovano di fronte a una giornata che cambierà le loro vite per sempre. In una normale mattina di lavoro, un'improvvisa folgorazione cambia tutto. Un antico tubo di scarico, avvolto nel mistero, apre le porte a un meraviglioso mondo fantastico, dove tutto è possibile e dove l'unico limite è l'immaginazione. Nel magico regno che i due fratelli scoprono, incontrano figure straordinarie: dai funghetti danzanti che cantano melodie incantevoli, alle tartarughe giganti che svelano saggezze antiche. Ma non è tutto: a rendere la storia ancora più affascinante c'è un gorilla vanitoso, Amedeo, che si considera il re indiscusso della foresta e che non perde occasione per palcoscenico e luci! Con la sua personalità esuberante e le sue stravaganti performance, Amedeo saprà intrattenere gli spettatori con il suo humor pungente e le sue bizzarre avventure. E se questo non bastasse, c’è anche una competizione di Go-kart che accende gli animi degli abitanti di questo mondo fantastico.

I protagonisti si ritrovano coinvolti in una corsa che li porterà a scoprire il valore dell'amicizia, del coraggio e dell'unità. Tra risate e colpi di scena, ogni personaggio rivela la propria storia, portando gli spettatori a immedesimarsi e a partecipare attivamente agli eventi sul palco. Divertimento per Tutti. Un Teatro da Favola non è solo uno spettacolo da guardare, ma un'esperienza interattiva che coinvolge grandi e piccini. Le risate dei bambini si mescolano a quelle degli adulti in un'atmosfera di gioia contagiosa. Ogni rappresentazione offre più di un semplice racconto: è un invito a partecipare, a interagire, a lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo il teatro sa evocare. La regia di Pietro Clementi riesce a creare un ambiente dove ogni spettatore sente di essere parte integrante della storia, contribuendo al successo di ogni scena con aplomb e ingenuità.

A grande richiesta, e per continuare a soddisfare l’entusiasmo del pubblico, Un Teatro da Favola ha aggiunto una replica dello spettacolo per l'1 dicembre. Questo dà la possibilità a coloro che non sono riusciti a partecipare il 30 novembre, di vedere uno spettacolo che è già diventato un’appassionante tradizione per famiglie e amici. Non perdete questa opportunità di vivere una giornata indimenticabile! In conclusione: Non importa l'età che avete, il messaggio di Mario e Luca è universale: l'amore fraterno, il coraggio e la magia della fantasia possono trasformare il mondo intorno a noi. Con Un Teatro da Favola, l’impossibile diventa possibile, e ogni spettacolo è un nuovo viaggio attraverso le meraviglie della creatività e della gioia. Venite a scoprire il magico regno di Brooklyn, lasciatevi sorprendere dalle sorprese e tornate a casa con il cuore pieno di allegria. Vi aspettiamo tutti per una notte di risate, avventure e un pizzico di magia! Non mancate!

30 novembre 2024 ore 15,00 e 17,30

1 dicembre ore 11,00

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta Mario

Regia Pietro Clementi

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3737447

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina