Si intitola “Run Away” il nuovo brano dei Mastik Lickers interpretato dalla voce di Jeffrey Jey. Il singolo, pubblicato da Dance Tunes Records e distribuito Believe Digital, è stato scritto e prodotto interamente in Sicilia frutto della sinergia artistica dei due dj e produttori Davide Messina e Luigi Lazzari, insieme a Gianfranco Randone Jeffrey Jey" (degli Eiffel 65).

La traccia possiede un sound pop-dance caratterizzato da sintetizzatori elettronici che ricordano lontanamente gli anni ’80 ma che rimangono tuttavia attuali. Il testo, cantato in lingua inglese dall’inconfondibile voce di Jeffrey Jey, racconta della voglia di scappare - “Run Away”, inneggia appunto il titolo – reinventandosi in una nuova vita, fuggendo finalmente da tutti gli schemi sociali e le convinzioni che soffocano inconsciamente ognuno di noi.

Chi sono i Mastik Lickers?

Mastik Lickers è un progetto musicale formato dai dj e produttori italiani Davide Messina e Luigi Lazzari. Nel 2011 pubblicano il primo brano Dance With Me" in free-download. Nel 2012 pubblicano i singoli Take Me Higher" e Find You" (brano in Hit rotation su Radio M2O). Nel 2013 hanno pubblicato i singoli Who" e What" (licenziati da EGO / EMI Music Italia).

Nel 2014 pubblicano il brano Baby Boy" (licenziato da Just Entertainment / Warner Chappel Italia). Nello stesso periodo i Mastik Lickers realizzano anche remix per altri artisti italiani e stranieri, come il rework del famoso brano di Madonna Burning Up" interpretata dal famoso performer italo-americano Michel Altieri; ”Break The Night" brano del duo svizzero Tha Groove Junkeez, e altri.

Alla fine del 2014 i due DJ decidono di prendersi una pausa, fino a gennaio 2019, quando decidono di tornare in studio per creare un nuovo suono, e dare una nuova veste ai Mastik Lickers.