Dal 14 al 20 luglio il centro storico di Rovigo ospita la terza edizione della Settimana dei Diritti Umani, in concomitanza con la 28ª edizione del festival “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”. Tema dell’anno: “Resistenza e resilienza”, filo conduttore di concerti, mostre, film, dibattiti e spettacoli.

Il festival, a ingresso gratuito, coinvolgerà spazi simbolici della città come la Sala della Gran Guardia, i Giardini delle Due Torri e Piazza Vittorio Emanuele II, con eventi che uniscono riflessione civile e partecipazione. L’anteprima si terrà il 5 luglio ad Adria, con una serata musicale per e con i giovani.

Tra i protagonisti: Paolo Jannacci, Martina Attili, Statuto, Yvonne Sciò, Federica Sabatini, Daniele Fabbri, Giovanni Mori, Artika, Manú Squillante, Margine, Nour Eddine, Michele Mud, Zentequerente e molti altri, insieme a giornalisti, attivisti e autori impegnati.

Dal 18 al 20 luglio si svolgerà il cuore musicale del festival: le semifinali e la finale del Premio Amnesty Emergenti, accompagnate da ospiti speciali. Venerdì 18 saliranno sul palco gli Statuto, sabato Martina Attili e domenica Paolo Jannacci, in una serata che vedrà anche la premiazione del progetto “Anime migranti”.

Durante tutta la settimana saranno visitabili le mostre “Breaking Free”, “La lotta, il coraggio e l’amore” e “I Grant You Refuge”, dedicate a storie di migrazione, conflitti e resilienza. Presente anche un’area food & drink con prodotti locali e solidali.

Il festival è promosso da Voci per la Libertà e Amnesty International Italia con il supporto di numerose associazioni, enti locali, fondazioni e media partner come Rai Radio 1, Avvenire, Micromega.