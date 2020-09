CHIARA TAIGI - Concorso Internazionale Musica Sacra 2020

Chiara Taigi, alle 23:30 si è concluso il Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020, XV edizione, la Finale che si è svolta in forma di Gala Concerto presso la Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma è stata registrata e verrà trasmessa su TelePace e su Radio Vaticana.

Tra i giurati oltre al Soprano Chiara Taigi, il M° Leonardo Quadrini, il M° Fabrizio Da Ros, il M° Nikos Efthimiadis, il M° Daniela de Marco, alla presenza delle più alte cariche di Stato e Rappresentanza presso la Santa Sede dei Paesi partecipanti, ha presentato nella doppia veste di attore e presentatore Vincenzo Bocciarelli.

Il Concorso Internazionale Musica Sacra 2020, parte del progetto “ Let’s Sing Oratorio Music! ”, vincitore del Bando Europa Creativa e cofinanziata dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea, con la votazione finale ha decretato i vincitori che andranno in tour per l'Europa con spettacoli basati sull’oratorio La Creazione "The Creation" di Haydn, in ordine alfabetico:

Joseph Dahdah, Sophie Gallagher, Leonhard Geiger, Tomasz Tracz, Leigh Michelow e Johannes Schwarz

Chiara Taigi ha partecipato in qualità di giurato con partecipazione straordinaria ed ha premiato personalmente alcuni dei vincitori del concorso. Chiara Taigi ha voluto sottolineare, vista la sua lunga carriera ed essendo vincitrice dei più noti concorsi di canto internazionali, che questa opportunità è un semplice inizio e deve essere accompagnata da un grande impegno nello studio nel canto, mantenendo una etica ed un rigore morale in ogni occasione.

Per un giurato è altrettanto necessario, oltre alla competenza tecnica, essere d'esempio per le nuove generazioni, creando progetti ed opportunità di crescita professionale e, allo stesso livello, trovare anche nuovi contesti dove esibirsi in sicurezza.

