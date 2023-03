Max Verstappen ha continuato a dominare a Gedda, guidando la classifica dei tempi anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita al volante della sua Red Bull, piazzandosi davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso e all'altra Red Bull del suo compagno di squadra Sergio Perez.

Il miglior tempo di Verstappen è stato 1:29.603, con Alonso in ritardo di 2 decimi e Perez in ritardo di 3 decimi.

Bella la prestazione nelle libere anche per l'Alpine, con Esteban Ocon e Pierre Gasly rispettivamente quarto e sesto, con in mezzo la Mercedes di George Russell che ha fatto segnare il quinto tempo di giornata.

Settimo tempo per Lance Stroll, con l'altra Aston Martin, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente al nono e al decimo posto. Non una grade prova per le rosse di Maranello dopo le polemiche seguite al primo gran premio della stagione in Bahrain. Oltre a ciò Leclerc, che partirà con una penalità di 10 posizioni in griglia per aver sostituito entrambe le centraline, nel finale della della FP2 ha lamentato problemi al motore.

Lewis Hamilton - che aveva vinto il primo Gran Premio di Gedda nel 2021 - è finito undicesimo, anche se il suo primo tentativo con le gomme soft è stato ostacolato dalle bandiere gialle, davanti al connazionale Lando Norris, su McLaren.

Yuki Tsunoda è stato il pilota più veloce dell'AlphaTauri, in tredicesima posizione, seguito dalla Williams di Alex Albon, dalla Haas di Kevin Magnussen e dall'Alfa Romeo di Zhou Guanyu, sedicesimo.

Il compagno di squadra di Tsunoda, Nyck de Vries, ha concluso la sessione al diciassettesimo posto, davanti agli altri debuttanti Logan Sargeant e Oscar Piastri - quest'ultimo costretto ad evitare un incidente con Sainz - mentre Valtteri Bottas, con l'Alfa Romeo, ha fatto segnare il peggior tempo.

Sabato, le qualifiche sono previste a partire dalle 18, ora italiana.