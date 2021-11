Il 15 novembre 2021 la Nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana ha effettuato una sosta operativa a Heraklion, in Grecia, nell’ambito della missione IUU - Illegal, Unreported and Unregulated fishing - in contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, vera e propria minaccia per gli ecosistemi marini.

L’attività, che l’Unione Europa sostiene attraverso l’Agenzia EFCA (European Fisheries Control Agency), prevede operazioni congiunte di pattugliamento e di controllo nel Mar Mediterraneo e nelle altre zone marittime di interesse dell’Unione, allo scopo di sostenere gli sforzi nazionali e regionali volti a garantire la sostenibilità ambientale e a preservare la biodiversità marina.

Durante la sosta, Nave Gregoretti ha ricevuto la visita dell’Ambasciatrice d’Italia in Atene, Patrizia Falcinelli.

Tra gli illustri ospiti presenti a bordo, anche il Viceministro allo sport presso il Ministero della Cultura - Eleftherios Avgenakis -, diversi parlamentari nazionali, il Governatore di Creta, il Comandante del 7° Comando Regionale della Guardia Costiera greca di Heraklion e il presidente della Port Authority.