Il brano della band sugli stores digitali e nelle radio

“Ora Qui” è il singolo di lancio dell’eclettica band de La Stanza di Iris, sui principali stores digitali e dal 2 febbraio nelle radio in promozione nazionale. Il singolo che anticipa l’album di debutto della rock band, si caratterizza per un suono compatto ricco di riff, forte presenza del fuzz e tanto volume, che costituiscono una solida base per la voce. La linea melodica dà forma alle parole, che raccontano di come si rimane sospesi nel rendersi conto di quanto sia difficile staccarsi da ciò che ci sta opprimendo ed a cui possiamo far male. Il brano, scritto da Antonio Di Girolamo con alla batteria Fabrizio Federici ed alla voce e synth Valeria Di Domenicantonio, è stato registrato al “Legend Studio” di Roma da Mauro Matteucci e fa parte dell’album “Presente Anteriore” in uscita per la Elevate Records.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1CjxOOqR1x4u6CdbiljMWj?si=eda11dfad0b744f9

Storia della band

La Stanza di Iris nasce nel gennaio 2013 da un’idea di Antonio Di Girolamo (chitarra e voce), Valentino Piacentini (batteria)e Valeria Di Domenicantonio (voce e synth). Il progetto si caratterizza per un’insolita formazione a 3 senza la presenza del basso e di base pesca come influenze musicali nel panorama rock/grunge anni ‘90.

Dopo intensa attività live e di studio per affinare sempre più il suono viene pubblicato il primo EP interamente autoprodotto su Spotify nel gennaio del 2017 accompagnato dal singolo “Altrove”.

Nel gennaio del 2018 La Stanza di Iris partecipa come special guest al concerto del Banco del Mutuo Soccorso al Circolo Colony di Brescia e nello stesso anno suonano insieme ad altri artisti come gli Effemme, Ilenia Volpe ed AmbraMarie. Per la registrazione del nuovo album c’è stato il cambio alla batteria con l’ingresso di Fabrizio Federici.

Instagram: https://www.instagram.com/la_stanza_di_iris/

Facebook: https://www.facebook.com/lastanzadiiris

YouTube: https://www.youtube.com/@nellastanzadiiris