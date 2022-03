Se stavate sperando in un po' di vera pioggia, niente da fare, la modellistica meteo non è favorevole neanche per la nuova settimana, visto che ci prospetta il ritorno dell'Alta Pressione Africana.

Questa sarà una pessima notizia per i settori del Nord Italia, già interessati da un pessima fase siccitosa che va avanti da mesi.