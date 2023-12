Continua a crescere il radioshow di Mark Donato, Mark Donato On Air. E' arrivato al numero 8, ed è distribuito da Syndimedia in fm, web e dab. Il bello è che poi si può anche ascoltare online, oppure On Air, a questo link: https://hearthis.at/mark-donato-on-air/mark-donato-on-air-008/.



La tracklist mescola con gusto ritmo, melodie ed armonie coinvolgenti. Si parte con la house di Alaia & Gallo - "Back Again" e si vira subito su sonorità hot, con Merk & Kremont - "Bim Boom Bam", per arrivare poi ad un classico italiano appena remixato da un top dj francese Bob Sinclar, ovvero Bob Sinclar, Matia Bazar feat Antonella Ruggiero - Ti sento. Ecco poi un bel trio di pezzi tutit italiani, perché Mark Donato ha la bella abitudine di supportare e proporre soprattutto brani creati o remixati da artisti italiani, ovvero Nausica - Ella Dice, Federico Scavo - Dale e Joseph Sinatra, Zetaphunk feat Gloria Gaynor - Reach out I ll be there. Subito dopo ecco un mash up creato proprio da Mark Donato: Indonesia vs. Baby Dont Hurt Me (Mark Donato Mashup)... Si potrebbe continuare ma è giusto lasciare un po' di sorpresa a chi ascolta.



Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c'è senz'altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c'è un bootleg di un brano di Mario Venuti, "Caduto dalle stelle". La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, "Radio Italia Party". Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di "Hace Calor" ed uno disco originale, "Bonito".



