Chissà cosa avrebbe provocato una frase del genere tra i Vaffa grillini se fosse stata pronunciata nel 2012.

Eresia pura per i Talebani di ieri, oggi onorevoli in cravatta, che hanno dimenticato le loro origini.

"Cafoni arricchiti", si dice dalle mie parti, per indicare che chi era un tempo persona modesta e popolana, dimentica da "arricchito" le proprie origini.

Mi è capitato nella vita di vedere altrettanto anche in altri casi. Avevo un collega che per diventare medico ha sofferto, prendeva i treni senza pagare il biglietto perché non aveva i soldi neppure per mangiare. La mamma ne fece di sacrifici... era vedova con tre figli cresciuti a stenti e spremute di arance.

Divenuto medico, "importante", non ha più riconosciuto neppure il luogo in cui è nato.

Cosa significa tutto questo? Che fino a quando esisteranno uomini capaci di gettarsi dietro le "balle di un tempo"... e per una poltrona e soldi tradire popolo e ideali, fino a quando ci saranno i quaquaraquà, non potranno mai esserci vere soluzioni per il popolo che soffre.

Una vergogna, a mio giudizio.

Ma come faranno mai alcuni vecchi del M5s a stare ancora dietro a queste situazioni che, ritengo, "aborti contro natura"?

Ma chi erano quei senatori e parlamentari di un tempo che tuonavano onestà e altro dai palchi?

Ma chi ho conosciuto e con chi ho collaborato e cosa erano invece in realtà?

"Io da cittadino romano - ha detto il neo presidente del neo Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a di Martedì su La7 - ho a cuore il bene della capitale che è di tutti: tra Gualtieri e Michetti conoscono il valore di Gualtieri e Michetti non mi dà alcuna affidabilità, quindi io andrò a votare per Gualtieri. Ma attenzione non dico che il M5s voterà Gualtieri, gli elettori non sono pacchi postali".

"L'ho appreso adesso sono molto contento del sostegno di Conte. Abbiamo lavorato assieme in uno dei momenti più duri della storia d'Italia".

Così il il candidato sindaco di Roma dello schieramento di centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha commentato il sostegno espresso dal leader del M5s per il ballottaggio.

E non sono mancati neppure i ringraziamenti di Letta, segretarfio del Pd:

"Voglio ringraziare molto Giuseppe Conte per queste parole importanti, dice che voterà per Gualtieri. I due sono stati una coppia che ha dato tanto al Italia, hanno portato loro il Pnrr, lo hanno negoziato insieme. Queste parole fanno onore a Conte e sono per noi una buona notizia, gli sono grato".

Alle parole di Letta si aggiungono quelle di Goffredo Bettini, ex braccio destro di Walter Veltroni:

"Nel mio animo ero fiducioso che un sincero democratico come Giuseppe Conte avrebbe personalmente votato a Roma per Roberto Gualtieri. Lo ringrazio, perché in questo momento così difficile le sue parole hanno un grande peso e una grande autorevolezza".

Il Movimento 5 Stelle è o diventerà una forza politica di centrosinistra. Piacerà agli ex grillini? Probabilmente non a quelli delle origini... Da vedere adesso se il Movimento riuscirà a rimpiazzarli con nuovi elettori.