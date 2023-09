Dal 29 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “AMICA FRAGILE”, il nuovo singolo dei MUTONIA che anticipa l'uscita del nuovo album “Malèssere” prevista per il 10 ottobre 2023, nella Giornata della Salute Mentale.

“Amica fragile” è un brano che racconta la storia di due amici che ad un certo punto si rendono conto che sono effettivamente attratti l’uno dall’altro. Quest’amicizia inizia a diventare qualcosa di più fisico, carnale, a cui però deve essere messo un freno perché nel caso in cui tutto andasse storto, si distruggerebbe più di un semplice rapporto di coppia.

Il brano è stato scritto dalle 17 alle 2 di un giorno di settembre. Le voci e parte delle chitarre sono state registrare nella Gecko House. Batteria, basso, parte di chitarre, registrate nel GRS Studio della Blackcandy Records a Firenze. Dichiarano gli artisti a proposito del nuovo singolo: “Questo è il brano più lungo del disco, 5 minuti di rock che sfocia poi quasi in psichedelia verso la fine. Chiudiamo il nostro primo album in italiano con un brano che adoriamo, spontaneo, passionale, rock.” Presalva ora il brano: https://bfan.link/amica-fragile





Biografia

Chitarra, basso e batteria sostengono una voce graffiante per un “Fuckin’ Rock” puro, asciutto e una vocazione naturalmente internazionale. Questi sono i MUTONIA. Nel 2021 infiammato palco e tavolo di XFactor gareggiando nel team Agnelli con "Rebel”. Sono stati l'immagine della playlist Rock Italia di Spotify.

Hanno effettuato un tour nei club e festival italiani nel 2022 con il loro “Fuckin’ Tour”. “Amica fragile” è il nuovo singolo dei Mutonia disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 29 settembre 2023 e anticipa l'uscita del primo album in italiano della band prevista per il 10 ottobre.