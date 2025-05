Presentato a Palazzo dell’Aquila nel corso di una conferenza stampa il progetto avviato dalla cooperativa “Badia Grande” di Trapani, in collaborazione coi Comuni di Milazzo e Barcellona, il progetto “Vicini PER” finalizzato a sostenere il potenziamento o l’avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizione di povertà.

«Questo progetto – ha detto la rappresentante della cooperativa – nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita, lo sviluppo e il benessere dei minori tra i 10 e i 18 anni in situazione di disagio personale, sociale, culturale ed economico, residenti in contesti ad elevata fragilità sociale nei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Messina e Pace del Mela. L’iniziativa si propone di contrastare in modo concreto e innovativo le forme di povertà educativa, culturale e relazionale attraverso un approccio multidimensionale che valorizza la collaborazione tra enti, scuole, associazioni e istituzioni».

Il progetto si articola su tre direttrici fondamentali, ognuna delle quali prevede azioni operative specifiche e coordinate coi partner coinvolti: “Vicini x …imparare” – Azioni a sostegno dei minori: percorsi educativi, laboratori didattici e attività di accompagnamento scolastico per prevenire l’abbandono e la dispersione.

“Vicini x …crescere” – Azioni a sostegno delle famiglie: iniziative di supporto genitoriale, mediazione familiare e servizi di orientamento sociale. “Vicini x …fare rete” – Azioni a sostegno del territorio: creazione e rafforzamento di reti comunitarie per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva. A Milazzo una delle azioni richieste dall’Assessore ai Servizi sociali Natascia Fazzeri, presente alla conferenza assieme al collega di Barcellona Roberto Molino, è di assicurare nel periodo estivo delle attività per disabili all’interno dell’Area marina protetta di Capo Milazzo grazie alla disponibilità del presidente Giovanni Mangano. Fazzeri e Molino hanno poi sottolineato l’importanza del partenariato finalizzato a fare rete in un settore necessitante di risposte continue e spesso immediate.