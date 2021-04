La categoria Miglior attrice non protagonista è stata una delle più competitive durante la Stagione dei Premi con una serie di verdetti che puntualmente hanno ribaltato previsioni e aspettative.

Con statistiche alla mano la favorita è però l'attrice sudcoreana Youn Yuh-jung (Yoon Yeo-jeong) per il film rivelazione Minari dopo aver vinto per questo ruolo numerosi premi tra cui lo Screen Actors Guild Award, il BAFTA, il National Board of Review e l'Hollywood Critics Association Award.

La inseguono Olivia Colman per The Father che non ha mancato una sola nomination a tutti i premi assegnati dalle associazioni dei critici americani, e l'attrice emergente Maria Bakalova, rivelazione del film comico Borat Subsequent MovieFilm.