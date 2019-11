Dopo le prime nomination dei premi dell'Award Season: Gotham Awards, British Independent Film Awards, Film Independent Spirit Awards per il cinema indipendente, e l'annuncio delle candidature agli Oscar Europei e agli Hollywood Critics Association Awards, cambiano rispetto al mese di ottobre le previsioni per gli Oscars 2020 per la categoria Miglior film.

Su questa lunghezza d'onda un ruolo chiave lo assumono i recenti Hollywood Film Awards che hanno stabilito i principali competitors per la Notte degli Oscar.

In vetta spiccano The Irishman di Martin Scorsese e C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, seguiti da Marriage Story di Noah Baumbach e il Joker con protagonista Joaquin Phoenix.