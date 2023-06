Per venerdì 30 giugno, la Protezione civile ha lanciato un'allerta meteo che vede interessata soprattutto la Toscana, con "tutte" le aree della regione in allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Stessi rischi, ma con allerta gialla per tutte le altre regioni confinanti oltre alla provincia di Bolzano e alle aree del Bacino dell'Aterno e della Marsica in Abruzzo.

Secondo il bollettino emesso dal servizio meteo regionale, la Toscana dalle ore 12 di domani venerdì 30 giugno e fino alle 8.00 di sabato 1 luglio, è interessata da un'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Le zone a rischio riguardano l'intero territorio regionale.

Sono possibili eventi con effetti diffusi, molto intensi, persistenti, pericolosi a scala locale e sovracomunale, potenzialmente associati a danni gravi e diffusi.

Tra questi occorre prestare attenzione agli allagamenti diffusi nelle zone depresse, delle sedi stradali e nelle aree a maggior pericolo di alluvione e all'innesco di frane nelle aree a elevata pericolosità idrogeologica.

In caso di temporali inoltre si attendono fenomeni violenti con fulmini, grandine, vento forte, caduta di alberi e danni a coperture e strutture.

Nel pomeriggio di sabato 1 luglio persiste l'instabilità nelle zone interne.